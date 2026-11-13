Norma aclara qué jubilados reciben la mesada 14 de pensión en Colombia: ¿Se paga a final de año?

El artículo 142 de la Ley 100 de 1993 creó un pago adicional para los jubilados, conocido como mesada 14 de pensión en Colombia, que se reconoce en las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes.
Sin embargo, el Acto Legislativo 01 de 2005 reformó la Constitución Política y eliminó la mesada extra para las pensiones reconocidas con posterioridad.
De esta manera, la mesada 14 de pensión en Colombia quedó establecida solamente para dos grupos de personas:
- Pensionados antes del 25 de julio de 2005, siempre que el monto de su pensión no superara los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
- Pensionados entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011, siempre que el monto de su pensión no superara los 3 SMLMV.
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De esta manera, la norma establece con claridad que quien haya adquirido su derecho a la pensión después del 31 de julio de 2011 no tiene derecho a la mesada 14 de pensión en Colombia.
Para quienes sí reciben el pago, equivale exactamente al 100 % del valor de la mesada ordinaria mensual asignada por el fondo respectivo, dentro de los límites salariales establecidos por la norma. Esta mesada extra se entrega no a final de año, sino durante el mes de junio.
Estas entidades pagan la mesada 14 de pensión en Colombia
- Colpensiones (o las cajas/fondos públicos previsionales) para los pensionados del Régimen de Prima Media
- Entidades administradoras del sector público (como CASUR o TEGUM para la Fuerza Pública)
- Empleadores o empresas privadas, en los casos en que la pensión esté a su cargo directo o exista una cuota parte o pensión compartida
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Para los jubilados de fondos privados, la mesada 14 de pensión en Colombia, dice la norma, se paga siempre y cuando la persona se haya pensionado antes de las fechas límite fijadas por el Acto Legislativo 01 de 2005 y cumpla con los topes de ingresos.