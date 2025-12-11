Acción de Ecopetrol lidera corrección de jornada en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 10 de diciembre de 2025 en 2.119,71 puntos registrando una variación negativa de – 0,18 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 53,65 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.080 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $102.653 millones, mostrando una variación negativa de 10,80 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $115.071 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,45 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $21.943 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol – 2,07 %) que negoció $19.655 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos el ETF HCOLSEL (Hcolsel + 0,56 %) que transó un monto de $14.070 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Ecopetrol (Ecopetrol) que retrocede –2,07 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que caen – 1,40 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Energía Bogotá (GEB) que bajaron – 1,30 %.
Las acciones de Grupo Bolívar (Grubolivar) suben 2,24 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap