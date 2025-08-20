¿Quiere invertir en bolsa?: Estas son las acciones en Colombia recomendadas

Una reciente medición hecha por Fedesarrollo y la Bolsa de Valores da cuenta de cuáles son las acciones en Colombia más atractivas para invertir en el mercado local.
Lo anterior teniendo en cuenta capacidad de inversión de los interesados y mejores perspectivas de comportamiento de los títulos que hacen parte de la bvc.
La medición, vale recordar, se hace a los analistas sobre las tres acciones en Colombia que consideran más atractivas dentro de las que componen el índice MSCI Colcap.
Se lee en el documento que, en agosto, la acción preferida por los analistas fue la preferencial de Davivienda al ser seleccionada por el 61,5 % de los analistas.
Mejores acciones en Colombia
“En segundo y tercer lugar se ubicaron la acción preferencial y ordinaria del Grupo Cibest, al ser seleccionadas cada una por el 38,5 % de los analistas”, dice la encuesta.
Así mismo, se lee en el documento sobre las acciones en Colombia preferidas para invertir que la acción ordinaria de ISA y la acción preferencial del Grupo Aval fueron seleccionadas por el 30,8 % y el 23,1 % de los encuestados, respectivamente.
“Este mes se observó un incremento en el apetito por las acciones del sector financiero respecto al mes anterior, y una disminución en el apetito por las acciones del sector energético, holdings y petrolero”, agrega el documento.