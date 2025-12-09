Acciones ordinarias de Grupo Cibest lideran el avance de la semana

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 05 de diciembre de 2025 en 2.112,7 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de + 1,90 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 53,14 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo semanal. La primera zona de soporte estaría en los 1.980 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales, pero aun presenta una convergencia con la tendencia actual del índice.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $652.944 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de – 49,80 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $1.3 billones.
En una semana positiva para índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que sube 9,38 % en su acumulado semanal, cerrando en máximos históricos.
- En la segunda casilla, las acciones de Bac Holding International Corp. (BHI) que avanzaron 7,54 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Terpel (Terpel) que incrementaron su valor 7,48 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos al ETF iCOLCAP (iCOLCAP) que presento una valorización de 3,24 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Aval preferencial (PFAval) que sube 3,00 %.
Los títulos del Grupo Nutresa (Nutresa) bajaron – 3,53 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap