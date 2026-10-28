Video | Acciones de Grupo Sura llegan a máximos históricos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 27 de octubre de 2026 en 2.506,51 puntos registrando una leve variación positiva de 0,06 %. El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 21,20 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap continua con un desplazamiento alcista. La primera zona de soporte permanece en los 2.500 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se conserva en los 2.600 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $160.363 millones, mostrando una variación positiva de 9,20 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $146.887 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 0,71 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $34.803 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo sura ordinaria (Gruposura + 2,86 %) que negoció $33.651 millones y sus acciones cierran en máximos históricos.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Ecopetrol (Ecopetrol – 1,27 %) que transó un monto de $27.883 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que sube 3,01 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) que avanzó 2,91 %.
- Finalmente, los títulos de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que se valorizaron 2,91%.
Las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) bajaron – 2,96 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
El Mercado Global Colombiano registra que las acciones de Nubank (Nuco) caen 1,01 % y marcan un volumen de operaciones de $24.899 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap