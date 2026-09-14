Acciones de Pei lideran el avance semanal del índice MSCI Colcap

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró la jornada del 11 de septiembre de 2026 en 2.589,69 puntos, registrando una variación semanal positiva de 1,77 % y alcanzando nuevamente máximos históricos para este marco de tiempo.
Con este resultado, el principal índice accionario colombiano mantiene su fuerte desempeño en lo corrido del año, con una valorización acumulada de 25,23 % (YTD).
MSCI Colcap mantiene tendencia alcista semanal
Desde la perspectiva técnica, el índice conserva un desplazamiento alcista en su marco de tiempo semanal.
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La primera zona de soporte se encuentra en 2.400 puntos. Debido a que el índice permanece en máximos históricos, todavía no presenta una resistencia semanal definida.
Volumen negociado cayó 42,70 %
Al finalizar la semana, el mercado accionario colombiano registró un volumen acumulado de $737.835 millones, mostrando una variación negativa de 42,70 % frente a la semana anterior, cuando se alcanzó un monto negociado de $1,39 billones.
Pei lideró las valorizaciones de la semana
En una semana positiva para el MSCI Colcap, estas fueron las cinco acciones con mayores valorizaciones:
- Pei: +7,50 %.
- Cementos Argos ordinaria (Cemargos): +6,30 %.
- Grupo Argos ordinaria (Grupoargos): +5,71 %.
- Mineros: +5,15 %.
- Bolsa de Valores de Colombia (BVC): +4,55 %.
Por el contrario, las acciones de Fabricato presentaron una caída semanal de 5,83 %, convirtiéndose en el activo con peor desempeño durante la semana.
Acciones bajo seguimiento técnico
El análisis incluyó títulos como Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcreto, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei y Terpel, además del índice MSCI Colcap.
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MSCI Colcap semanal
Titulares alternativos
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