Accor inaugura su primer hotel Ibis Styles en Colombia: esta es su oferta

Accor anuncia la apertura de Ibis Styles Medellín Laureles, marcando el debut de la marca en Colombia.
El nuevo hotel combina el espíritu creativo y cercano de Ibis Styles con elementos que celebran la identidad paisa, en una propuesta que busca conectar a los viajeros con la esencia de Medellín.
Desarrollado por Constructora ZAU bajo un modelo de franquicia y administrado por 3CHotels, el hotel cuenta con 86 habitaciones, restaurante, rooftop, bar, gimnasio y salón de eventos, con tarifas desde $290.000 más IVA por noche.
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“Medellín no es solo un destino; hoy es un referente global de innovación, transformación urbana y dinamismo cultural. Para Accor, consolidar nuestra presencia en esta ciudad con la apertura de ibis Styles Medellín Laureles es un paso natural y altamente estratégico. Con esta apertura reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer un alojamiento accesible que combina comodidad confiable con un diseño distintivo, manteniendo al mismo tiempo una conexión auténtica con el carácter de los destinos que nuestros huéspedes vienen a descubrir”, afirmó Mauro Rial, Chief Operating Officer Accor Norte e Hispanoamérica.
Presente en más de 60 países, Ibis Styles cuenta con más de 700 hoteles, cada uno con una personalidad propia inspirada en una temática y un concepto de diseño particular.
Accor opera actualmente 18 hoteles en el país, incluyendo cuatro de ellos en Medellín y su área metropolitana. Esta apertura amplía la oferta del Grupo en una ciudad que se ha convertido en un importante polo de turismo, negocios, eventos y entretenimiento.
En este nuevo hotel, la arquitectura y el interiorismo incorporan colores, vegetación, texturas, elementos textiles y formas inspiradas en la geografía y la cultura de Medellín.
El diseño se articula bajo el concepto “Tejido Urbano”, que refleja una Medellín en constante movimiento, donde convergen cultura, innovación, diseño y personalidad.
Entre otros detalles, el hotel permite un fácil acceso a algunos de los principales puntos de encuentro de la ciudad, como el Estadio Atanasio Girardot y La Macarena, reconocidos por su agenda deportiva y de entretenimiento, y Plaza Mayor, uno de los principales espacios para congresos, ferias y eventos de Medellín.
Así los cosas, la llegada de Ibis Styles se produce en un contexto de creciente dinamismo turístico en la ciudad. De acuerdo con cifras de la Alcaldía de Medellín y el Sistema de Inteligencia Turística, en 2025 Medellín recibió más de 1,2 millones de visitantes extranjeros y registró ingresos estimados de US$143,7 millones en gasto turístico.