Agroexpo Cali 2026: la apuesta con la que la ciudad fortalece liderazgo como capital de grandes eventos y del agro colombiano

Por primera vez, Agroexpo, uno de los encuentros agropecuarios más importantes del país, tendrá como escenario a Cali, consolidando un nuevo hito para la ciudad en su estrategia de atraer eventos de alto impacto económico.
Por ello, en una nueva edición de Valora Live, Mábel Lara, gerente de proyectos estratégicos de la Alcaldía de Cali, explicó el significado de esta elección, las oportunidades que se abrirán para productores, emprendedores y empresarios del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano, y la manera en que este evento impulsa el posicionamiento de Cali como un destino competitivo para la inversión, los negocios y el desarrollo regional.
“Cali tiene sin duda una economía en recuperación, es una ciudad diversa que está muy bien ubicada geográficamente”, asegura Lara.
Además, detalla cómo la ciudad busca convertir el turismo de eventos en un motor de crecimiento económico y generación de empleo, conectando el potencial del campo con la innovación y los mercados.
“Agroexpo se suma a esa conversación sobre los enfoques de producción. La no dependencia de los hidrocarburos también nos da unas ventajas competitivas. Es una de las regiones más diversas”, hace énfasis la gerente de proyectos estratégicos.
Y agrega: “Vamos a tener a nuestra ciudad como el epicentro de innovación y comercialización para todo el sector agrícola colombiano”.
Sobre las proyecciones del evento, esperan recibir más de 20.000 personas y un impacto económico de $23.929 millones.
Reviva este Valora Live con Mábel Lara: