Aída Quilcué abre la puerta a ajustar Paz Total en eventual gobierno de Cepeda; propone mayor respaldo estatal al agro

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, aseguró que una eventual administración suya profundizará el diálogo con las comunidades, impulsará la reforma agraria y promoverá un concepto de desarrollo que incorpore las visiones de los pueblos indígenas.
A solo unas semanas de la segunda vuelta presidencial, Quilcué defendió las principales banderas de la campaña durante una entrevista en Caracol Televisión.
La dirigente indígena sostuvo que la propuesta de gobierno busca atender las necesidades de sectores que, según afirmó, han permanecido históricamente marginados, entre ellos mujeres cabeza de hogar, jóvenes, adultos mayores, vendedores informales y comunidades rurales.
Uno de los temas centrales de la conversación fue la política de paz. Frente a las críticas que ha recibido la estrategia de «Paz Total» impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, la candidata reconoció que han existido dificultades, pero defendió la necesidad de construir soluciones desde las comunidades.
Según explicó, la paz no puede limitarse al silenciamiento de los grupos armados, sino que debe estar acompañada por transformaciones sociales, diálogo y presencia institucional en las regiones más afectadas por la violencia.
En ese sentido, puso como ejemplo al Cauca, departamento del que es oriunda, y aseguró que el país suele observarlo únicamente desde la perspectiva del conflicto armado, ignorando las iniciativas comunitarias que buscan transformar el territorio.
«Hay comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas que están construyendo otro Cauca que muchas veces no se ve», afirmó.
La aspirante también respondió a quienes cuestionan que una visión más cercana a los pueblos indígenas pueda afectar la inversión privada o el crecimiento económico.
Aclaró que la campaña de Cepeda no plantea un rechazo al sector empresarial ni a la inversión, pero sí propone “ampliar la noción tradicional de desarrollo”.
«El desarrollo no es solamente lo económico. También es cultura, educación, salud y la protección de la vida», aseguró.
La candidata defendió la necesidad de incorporar conocimientos ancestrales y visiones alternativas sobre la relación con el territorio y el medio ambiente, al tiempo que insistió en que Colombia debe avanzar hacia un modelo más incluyente.
Otro de los ejes de la entrevista fue el acceso a la tierra y la reforma agraria.
La fórmula vicepresidencial respaldó la profundización de las políticas impulsadas durante el gobierno Petro y afirmó que los pequeños productores rurales deben contar con mayores garantías para comercializar sus productos.
Recordó que durante años campesinos han enfrentado dificultades para vender sus cosechas y aseguró que el Estado debe crear mecanismos para evitar pérdidas económicas y fortalecer la producción agropecuaria.
«La gente que trabaja la tierra es la que lleva la comida a las mesas de las ciudades y eso debe ser reconocido», señaló.
La minga y la polarización política
Frente a los cuestionamientos que suelen surgir cada vez que se anuncian movilizaciones indígenas, la dirigente explicó que la minga es una práctica comunitaria que históricamente ha servido para resolver problemas colectivos, construir infraestructura y tomar decisiones conjuntas.
«La minga es caminar juntos en medio de la diversidad», dijo.
Asimismo, rechazó los discursos que plantean la política en términos de enemigos y aseguró que el país necesita avanzar hacia escenarios de reconciliación y diálogo.
«No somos un proyecto de enemigos ni de exclusión. Estamos cansados de la violencia, del racismo y de la estigmatización», sostuvo.
Sobre la posibilidad de participar en debates con la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, la candidata indicó que está dispuesta a hacerlo si se concreta un encuentro, aunque señaló que la prioridad de la campaña seguirá siendo el contacto directo con las comunidades.
También se refirió a las controversias surgidas tras la primera vuelta presidencial sobre los resultados electorales y afirmó que la campaña se concentrará en presentar sus propuestas y en defender lo que calificó como una democracia transparente.