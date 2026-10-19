La flota comercial de pasajeros de América Latina pasará de 1.550 a 2.770 aviones en 2045, según la Previsión Global del Mercado (GMF, por sus siglas en inglés) 2026-2045 de Airbus, presentada en el ALTA & Airline Leaders Forum 2026, en Ciudad de México, al que Valora Analitik asiste como medio invitado
El desarrollo económico, las altas tasas de urbanización y el crecimiento de la clase media serán los principales motores de la aceleración del transporte aéreo en la región.
El fraccionamiento de la población está generando un mayor número de centros urbanos, lo que a su vez dará lugar a la creación de nuevas rutas gracias a los aviones de última generación y se traducirá en una expansión de la red aérea del continente.
La demanda de aviones de pasillo único dominará las necesidades de la región, con 2.520 nuevas entregas, mientras que los aviones de fuselaje ancho representarán 200 entregas.
1.220 aviones contribuirán directamente a la expansión de la flota, mientras que 1.500 sustituirán a aviones de generaciones anteriores.
Impulsada por la creciente demanda regional de pasajeros, la transición hacia aviones de última generación sigue acelerándose. Hoy, el 44 % de la flota en servicio de América Latina está compuesta por aviones de última generación.
Se espera que esta proporción alcance el 94 % en 2035, lo que ayudará a las aerolíneas a optimizar costos y reducir emisiones de CO₂.
Tráfico aéreo en la región crecería 3,7 % al año
Los viajes por persona en Chile, México y Brasil podrían duplicarse o incluso más, mientras que Colombia y Argentina les seguirán de cerca.
En conjunto, se prevé que el tráfico con origen y destino en América Latina crezca un 3,7 % anual durante las próximas dos décadas, liderado por el tráfico doméstico, con un 4 % anual, y acompañado de un aumento del 3,3 % anual en los vuelos dentro de América Latina y el Caribe.
Airbus ha vendido más de 1.400 aviones en América Latina y el Caribe y mantiene una cuota de mercado líder en aviones de pasajeros en servicio. Actualmente, más de 900 aviones de Airbus operan en la región y 450 se encuentran en la cartera de pedidos.