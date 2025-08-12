Alegra.com actualiza su motor de inteligencia artificial con GPT-5: es la primera en Latinoamérica

Alegra.com, la plataforma de software contable líder en el mercado para pymes y contadores, anuncia que, a partir de ahora, la plataforma integra GPT-5, el último modelo de lenguaje de OpenAI, ofreciendo un asistente de contabilidad inteligente que simplifica tareas, optimiza procesos, brinda análisis financieros en tiempo real con mayor precisión y potencializa sus funcionalidades de IA.
Jorge Soto, CEO de Alegra.com, hace énfasis en que, con esta integración, la plataforma se convierte en la primera contable en Latinoamérica en implementar una tecnología de esta magnitud, ofreciendo a más de un millón de las empresas registradas herramientas más precisas y rápidas para optimizar procesos, prever riesgos y mejorar el control financiero.
En ese sentido, el CEO explica que, con esta actualización, se potencializan las más de 30 funcionalidades de IA que permiten a los usuarios tomar decisiones más rápidas y acertadas, ahorrar tiempo operativo y concentrarse en hacer crecer su negocio. Entre las destacadas están:
- Gestor de tareas desde WhatsApp: con Chat GPT-5, la herramienta puede interpretar con mayor exactitud el contexto y la intención de los mensajes.
- Conciliación bancaria con extracto: la nueva capacidad de comprensión semántica del modelo permite identificar coincidencias y discrepancias en movimientos bancarios con mayor precisión, aun cuando los conceptos en el extracto y en el sistema contable estén redactados de forma diferente. Esto acelera el cierre contable y mejora el control financiero en tiempo real.
- Recordatorios inteligentes en facturas: se analiza el comentario o interacción con el cliente para asignar de forma más precisa la acción y el momento en que debe programarse el recordatorio, adaptándolo al contexto de la relación comercial.
- Análisis financiero predictivo: se potencia la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos históricos considerando variables externas, lo que se traducirá en proyecciones más ajustadas a la realidad del negocio.
«Con la integración de ChatGPT-5 no solo estamos actualizando un motor de IA, estamos optimizando la forma en que nuestras herramientas entienden el lenguaje y los datos de negocio. Esto significa que un mensaje por WhatsApp, un extracto bancario o un historial financiero se interpretan con mayor profundidad, permitiendo a las pymes y contadores anticiparse a riesgos, optimizar su flujo de caja y tomar decisiones basadas en proyecciones mucho más fiables», afirma el CEO de Alegra.com.
Y, agrega que: “Llevamos todo el 2025 potencializando Alegra con Inteligencia Artificial, siendo el primer software contable comprometido con darle la mejor experiencia a empresarios y contadores”.