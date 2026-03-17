Alerta en estas regiones de Colombia por aumento del nivel del mar y posibles inundaciones 

Las autoridades marítimas de Colombia encendieron las alertas en el litoral Pacífico ante un fenómeno que, aunque previsible, podría tener efectos significativos en comunidades, actividades productivas y operación portuaria durante los próximos días debido al incremento en el nivel del mar.
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El comportamiento esperado del océano entre el 17 y el 26 de marzo ha puesto bajo vigilancia a varios departamentos estratégicos del país.
La Dirección General Marítima (Dimar) informó que se prevé un incremento en el nivel del mar en las costas de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, lo que podría derivar en inundaciones en zonas costeras y riesgos para distintas actividades económicas y sociales.
Este fenómeno coincide con una fase específica del calendario lunar que históricamente genera alteraciones en las mareas.
El fenómeno se explica por la fase de luna nueva, que produce lo que se conoce como marea de sizigia o “puja”. En términos técnicos, este evento ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, intensificando la fuerza gravitacional y provocando mayores variaciones en el nivel del mar.
Por tal motivo, la Dimar advirtió que la combinación de mareas más altas y corrientes marinas más intensas podría generar inundaciones en sectores vulnerables del litoral Pacífico, particularmente en áreas cercanas a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco.
Más allá del componente natural, el impacto potencial radica en la exposición de infraestructura costera, operaciones logísticas y actividades económicas que dependen directamente del comportamiento del mar.
Mareas de sizigia: un fenómenos relacionado con el nivel del mar
Las mareas de sizigia no son un evento aislado. Se presentan periódicamente, especialmente durante fases de luna nueva y luna llena. Sin embargo, su impacto puede variar dependiendo de factores adicionales como condiciones climáticas, presión atmosférica y características geográficas de cada zona.
En el caso del Pacífico colombiano, la topografía costera, con amplias zonas bajas y ecosistemas como manglares, aumenta la susceptibilidad a inundaciones temporales. A esto se suma que varias de las poblaciones costeras tienen infraestructura limitada para mitigar este tipo de eventos.
Adicionalmente, el fenómeno ocurre en un contexto global donde el aumento progresivo del nivel del mar —asociado al cambio climático— amplifica los efectos de eventos naturales periódicos, incrementando la frecuencia e intensidad de afectaciones en zonas costeras.
De acuerdo con el comunicado oficial, el día de mayor incidencia será el sábado 21 de marzo de 2026, cuando se esperan los picos más altos en el nivel del mar:
- Bahía Solano: hasta 3,98 metros (05:37 p. m.)
- Buenaventura: hasta 4,80 metros (06:06 p. m.)
- Tumaco: hasta 3,90 metros (05:46 p. m.)
Estos niveles representan un aumento significativo frente a condiciones promedio, lo que eleva la probabilidad de desbordamientos en zonas cercanas a la línea costera.
Además, Dimar advirtió que durante la marea descendente (vaciante) también se presentan riesgos, especialmente para embarcaciones menores, debido al incremento en la velocidad de las corrientes.
La Autoridad Marítima Colombiana recomendó a comunidades, gremios marítimos, sociedades portuarias, pescadores, comerciantes y turistas extremar las medidas de seguridad y seguir las indicaciones oficiales.
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“Se recomienda […] acatar las instrucciones de las autoridades con el fin de prevenir cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad y la vida humana en el mar”, señaló Dimar en su comunicado.
La entidad confirmó que continuará monitoreando el comportamiento del fenómeno y que emitirá actualizaciones en caso de cambios relevantes. Los reportes meteomarinos pueden consultarse en los portales oficiales de Dimar y del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico (CCCP).