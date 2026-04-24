Alerta fiscal en Colombia: la fecha en la que los impuestos pueden ahogar a las empresas 

El cumplimiento en el pago de impuestos y obligaciones tributarias sigue siendo uno de los mayores focos de presión para las empresas en Colombia. No solo por el impacto directo en el flujo de caja, sino por el riesgo de sanciones, intereses y desbalances financieros que pueden generarse cuando los plazos se acumulan o pasan desapercibidos en la operación diaria.
Le puede interesar: DIAN lanza dura advertencia sobre retiros de ahorros en cuentas de pensión voluntaria
Es por ese motivo que el calendario fiscal de 2026 ha encendido alertas dentro del tejido empresarial por la concentración de vencimientos en un periodo particularmente corto, lo que está obligando a las compañías a ajustar su planeación financiera en tiempo real para evitar impactos en su liquidez.
Una concentración de vencimientos de impuestos que pone a prueba la liquidez empresarial
Entre el 13 y el 27 de abril se alinean varias de las principales obligaciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En esos días, los agentes de retención deben presentar la declaración correspondiente al mes de marzo, mientras que los grandes contribuyentes enfrentan el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta.
A esto se suma la fecha límite del 24 de abril para que los inscritos en el Régimen Simple de Tributación cumplan con su declaración anual consolidada .
La coincidencia de estos compromisos no es un hecho menor. Para muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, la simultaneidad de pagos puede tensionar el flujo de caja y obligar a priorizar obligaciones en detrimento de otras necesidades operativas. Este tipo de escenarios suele traducirse en decisiones financieras complejas, donde el margen de error es mínimo.
El reto no radica únicamente en cumplir con las fechas, sino en anticiparse a ellas. Sin una planeación adecuada, los pagos tributarios pueden coincidir con otros compromisos financieros, generando cuellos de botella que afectan la operación del negocio.
A este panorama se suma un factor adicional que incrementa la urgencia: el cierre de una ventana de alivio tributario que ha estado disponible para contribuyentes con deudas acumuladas. El Decreto 0240 de 2026 permite ponerse al día pagando el capital con una tasa de interés reducida del 4,5 %, un beneficio que estará vigente hasta el 30 de abril.
Este mecanismo representa una oportunidad relevante para sanear las finanzas empresariales, especialmente en un entorno de tasas elevadas. No obstante, su carácter temporal implica que las decisiones deben tomarse con rapidez. Dejar pasar este plazo podría significar continuar acumulando intereses a tasas plenas durante el resto del año fiscal.
En paralelo, quienes mantienen procesos de nulidad activos tienen plazo hasta el 31 de mayo para solicitar conciliaciones de sanciones e intereses, lo que abre una ventana adicional, aunque más acotada, para ajustar su situación tributaria.
Más allá de las fechas específicas, el escenario actual está evidenciando una debilidad estructural en muchas empresas: la falta de visibilidad financiera en tiempo real. En la práctica, no son pocos los casos en los que las organizaciones identifican deudas o inconsistencias solo al momento de los cierres contables, cuando el margen de maniobra ya es reducido.
Lea también: Nuevo decreto cambia la forma en que trabajadores independientes pagan aportes a seguridad social
“Lo que estamos viendo es un punto de quiebre: muchas pymes no saben que están en mora hasta que el contador hace el cierre, y para entonces, la liquidez ya se ha agotado”, explicó David Sánchez, Head of Product de Alegra.com, software de gestión, contabilidad y facturación electrónica.
Este desfase entre la información y la realidad financiera puede derivar en sanciones que erosionan el margen de utilidad, afectando la capacidad de inversión y crecimiento de las empresas. En un entorno económico exigente, estos costos adicionales pueden marcar la diferencia entre la sostenibilidad y el deterioro financiero.