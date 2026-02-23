La alerta por sarampión en Colombia volvió al radar público por una razón concreta: el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud informaron que evalúan un caso sospechoso en Bogotá, asociado a antecedente de viaje internacional, aunque advirtieron que aún no está confirmado.
“Se trata de un hombre de 30 años, con antecedente de viaje al extranjero. Actualmente, el paciente se encuentra estable y bajo seguimiento médico”, precisaron en la información oficial.
En un país que sostiene el estatus de eliminación, un evento de este tipo no es un titular más: es una prueba de estrés para la vigilancia epidemiológica y, sobre todo, un recordatorio práctico para millones de personas y empresas con movilidad permanente (viajes, turismo, aeropuertos, logística) sobre un punto crítico: saber, con evidencia, si el esquema de vacunación está completo.
El Ministerio de Salud precisó que además del estudio de laboratorio, se activaron acciones como “aislamiento domiciliario del caso”, “investigación epidemiológica de campo” e “identificación, clasificación y monitoreo de contactos”.
En ese sentido, las autoridades recordaron que la vacunación es la barrera principal para evitar reintroducciones de enfermedades inmunoprevenibles.
En medio de la alerta que genera el posible caso de sarampión, muchas personas se preguntan cómo verificar si está vacunado, cómo consultar el esquema y qué hacer cuando no hay soporte físico o digital.
Cómo verificar su esquema de vacunación: las rutas oficiales que sí dejan rastro
En Colombia, el registro de vacunación se soporta en plataformas institucionales, no en la memoria del paciente. El Ministerio explica que PAIWEB es “la herramienta utilizada en el 100% de instituciones de vacunación de Colombia, con excepción de Bogotá que cuenta con un sistema propio”. Esto es clave por dos motivos:
- Si usted se vacunó en la mayoría del país, su antecedente suele estar en PAIWEB (consultable y verificable por los prestadores de servicios de vacunación).
- Si se vacunó en Bogotá, el distrito maneja su propio aplicativo del PAI.
En la práctica, para el ciudadano, hay tres caminos verificables (y complementarios):
Carné físico (y copia en punto de vacunación)
El Ministerio de Salud lo dice de forma directa en su orientación sobre sarampión-rubéola: “Se debe llevar el carné de vacunación… Si no lo tiene o se le perdió, puede acercarse al puesto de vacunación para solicitar una copia”.
Este punto es relevante porque convierte el “no tengo carné” en un problema solucionable sin fricción excesiva: el sistema puede reemitir soporte a partir de registros existentes.
Carné digital: portal oficial (SISPRO / Mi Vacuna)
El portal oficial de Mi Vacuna permite generar un carné digital de vacunación ingresando datos de identificación (tipo y número de documento, fecha de expedición y validación).
Para personas que viajan por trabajo o deben soportar antecedentes ante una institución (universidades, empleadores, trámites), un PDF descargable y verificable puede ser más útil que una foto informal del carné físico.
Verificación con EPS/IPS y punto PAI
Si no logra obtener soporte por vía digital o hay inconsistencias, la vía más robusta es la validación con la IPS vacunadora, su EPS o un punto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
La lógica es simple: ellos consultan el registro nominal y pueden orientar sobre actualización, refuerzos o correcciones, según la historia del usuario y el esquema vigente.
¿Qué hacer si no tiene claridad sobre su esquema de vacunación?
Con sarampión, “creo que sí me vacuné” no sirve como prueba. El riesgo —sanitario y operativo— aparece cuando hay viajes, contacto con población susceptible o exposición a un caso sospechoso.
En el comunicado que origina la alerta por sarampión en Colombia, el Ministerio reiteró que la vacuna SRP (triple viral) y la SR (bivalente) están disponibles gratis en más de 3.000 puntos de vacunación del país.
Esa disponibilidad cambia la decisión: si no hay soporte verificable, el sistema prioriza el cierre de brechas.
Además, lineamientos técnicos del Instituto Nacional de Salud refuerzan la necesidad de completar esquemas y detallan conductas operativas (por ejemplo, en niños con esquemas incompletos se deben garantizar dosis según edad e intervalos).
Con base en lo anterior, una ruta clara para tener claridad su esquema de vacunación es la siguiente:
- Busque soporte primero: carné físico, carné digital y consulta con IPS/EPS.
- Si no aparece registro o es incierto, acuda a un punto de vacunación para evaluación y actualización del esquema según edad y riesgo.
- Si viaja y no tiene antecedente verificable, no lo deje para último momento: el Ministerio recomienda para viajeros de 11 a 59 años sin antecedente verificable una dosis con mínimo 15 días antes del viaje (en el contexto del comunicado de alerta).
- Si presenta fiebre y erupción en piel, consulte servicios de salud de inmediato (recomendación explícita del comunicado).
¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?
1. Primera infancia
- Niños y niñas entre 6 y 11 meses: deben recibir la “dosis cero” si viajan a países con reporte de casos y completar su esquema con dos dosis adicionales a los 12 y 18 meses.
- Niños y niñas de 1 a 10 años: deben contar con dos dosis de la vacuna triple viral.
2. Población escolar y adolescente
- Población de 6 a 16 años: debe recibir la dosis adicional de sarampión-rubéola (SR) si no la recibió durante la campaña de vacunación desarrollada en 2020 y 2021.
3. Viajeros
- Personas entre 11 y 59 años sin antecedente vacunal verificable: deben aplicarse una dosis al menos 15 días antes del viaje.
4. Personal del sector salud
- Trabajadores de instituciones de salud: las IPS deben verificar el antecedente vacunal de todo su personal. Quienes no cuenten con soporte físico o digital deben recibir una dosis adicional.
5. Contactos de casos sospechosos
- Personas menores de 60 años o con antecedente vacunal incierto que hayan estado en contacto con un caso sospechoso deben vacunarse.
6. Sectores con alta movilidad o exposición
- Personas vinculadas a los sectores turismo, hotelero y transporte (aéreo, terrestre y marítimo) deben verificar y, de ser necesario, actualizar su esquema de vacunación.