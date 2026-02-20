Inauguran en Bogotá colegio de $37.000 millones que funcionará con energía solar 

Bogotá sumó una nueva infraestructura educativa de alto impacto en el sur de la ciudad. En la localidad de Rafael Uribe Uribe fue inaugurada la renovada sede A del colegio distrital Alexander Fleming, un proyecto que demandó una inversión superior a los $37.000 millones y que, además de ampliar cobertura, funcionará con energía solar y estándares de sostenibilidad ambiental.
La obra, ubicada en el barrio San Jorge Sur, beneficiará directamente a 571 estudiantes de básica secundaria y media, quienes ahora contarán con una infraestructura completamente restituida tras 21 meses de intervención.
El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que la entrega hace parte de un paquete más amplio de renovación educativa en la ciudad. “Hoy entregamos una nueva infraestructura educativa para Bogotá y debo decirlo: es el reflejo de una lucha de mucha gente (…) Un colegio moderno que además se conecta muy bien con el barrio. La educación transforma entornos y cambia vidas”, afirmó durante el acto inaugural este viernes 20 de febrero..
Detalles de la renovación del colegio al sur de Bogotá
El proyecto de restitución tuvo una inversión exacta de $37.459.407.339, recursos que permitieron levantar una infraestructura de 6.043 metros cuadrados construidos.
La nueva sede está distribuida en cuatro bloques e incluye:
- 14 aulas de clase
- Laboratorios de ciencias, química y física
- Biblioteca
- Sala de audiovisuales
- Aula de informática
- Cancha múltiple
- Comedor escolar con cocina de tecnología de última generación
Además, la institución cuenta con parqueaderos para personas con movilidad reducida y bicicleteros, en línea con la estrategia de movilidad sostenible del Distrito.
La secretaria de Educación, Isabel Segovia, subrayó el esfuerzo institucional detrás del proyecto: “Este colegio es una restitución, y hoy después de 21 meses de trabajo y de una inversión de $37.000 millones, hacemos entrega oficial de esta estructura moderna (…) una infraestructura además responsable con el medio ambiente”.
Energía solar y ahorro en servicios públicos, un paso adelante en colegios públicos
Uno de los componentes más relevantes del nuevo colegio es su apuesta por la sostenibilidad. La edificación cuenta con 12 paneles solares que permiten un ahorro del 21,3 % en el consumo de energía, lo que no solo reduce costos operativos, sino que se alinea con la política distrital de transición energética.
En materia hídrica, el colegio incorpora sistemas hidrosanitarios que reducen en 50 % el consumo de agua potable, un dato clave en un contexto en el que Bogotá ha enfrentado presiones sobre el abastecimiento y ha impulsado medidas de ahorro.
Adicionalmente, la infraestructura cuenta con 576 metros cuadrados de cobertura vegetal, equivalentes al 35,2 % de su área de cubierta. Gracias a estas características, en 2025 obtuvo el pre-reconocimiento del programa Bogotá Construcción Sostenible, en la categoría Arquitectónica (ARQ)
Cifras de avances en construcción de colegios en Bogotá
La inauguración del colegio Alexander Fleming no es un hecho aislado. Según la Administración Distrital, durante el actual cuatrienio se han destinado cerca de $1,1 billones para garantizar colegios seguros, dignos e innovadores en la ciudad.
Bajo esta Alcaldía se presupuesta que se entregarán 21 colegios nuevos y restituidos, lo que ampliará la capacidad instalada del sistema educativo oficial y mejorará las condiciones de aprendizaje para miles de estudiantes.
En términos territoriales, la restitución de esta sede no solo impacta a Rafael Uribe Uribe, sino también a comunidades de San Cristóbal, Usme, Antonio Nariño y Tunjuelito, consolidando un polo educativo estratégico en el suroriente de Bogotá.