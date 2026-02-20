Durante meses, uno de los activos más sensibles de la movilidad para el sur de Bogotá, operó bajo una sombra de incertidumbre contractual. No se trataba de una ruta más del sistema: era el único cable aéreo integrado al transporte público masivo de la capital, clave para la conexión de miles de hogares en ladera con el resto de la ciudad.
Esta semana, TransMilenio S.A. cerró ese capítulo al adjudicar por 10 años la operación del TransMiCable de Ciudad Bolívar a la Promesa de Sociedad Futura – Cable Móvil, tras culminar un proceso de selección objetiva que había tenido retrasos y ajustes administrativos.
Según el ente gestor, la decisión se adoptó en audiencia pública y hace parte del cumplimiento de un pacto avalado por el Juzgado 47 Administrativo del Circuito de Bogotá, que obligaba a contratar un nuevo operador mediante un proceso competitivo y transparente.
La definición no era menor: el TransMiCable moviliza cerca de 25.000 usuarios diarios en una localidad con altos niveles de vulnerabilidad y tiempos históricos de desplazamiento elevados.
De acuerdo con cifras oficiales del sistema, el componente cable registró 2.042.863 validaciones en el cuarto trimestre de 2024, frente a 1.974.566 en el mismo periodo de 2023, lo que representa un crecimiento aproximado de 3,5% interanual. Es decir, no solo se trata de un servicio estable, sino de uno con demanda en expansión.
Un sistema clave para el sur de Bogotá con peso propio dentro del SITP
El TransMiCable no es un complemento marginal. Con una extensión de 3,25 kilómetros, cuatro estaciones y 163 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una, el sistema tiene una capacidad proyectada de hasta 3.600 pasajeros por hora sentido.
Su velocidad operacional —entre 3,5 y 5,5 metros por segundo— permite trayectos de aproximadamente 13 minutos, reduciendo desplazamientos que antes podían tardar hasta una hora en transporte tradicional por vías de alta pendiente.
Los datos muestran un comportamiento particular: la hora de máxima demanda se concentra entre 5:30 a. m. y 6:30 a. m., por encima del pico de la tarde, lo que evidencia su función estructural en los viajes laborales tempranos desde Ciudad Bolívar hacia el resto de la ciudad.
Quién es el ganador de la operación de TransMiCable
El contrato fue adjudicado a la Promesa de Sociedad Futura – Cable Móvil, que compitió contra otras dos estructuras habilitadas:
- Promesa de Sociedad Futura Gran Américas Mi Teleférico Tunal
- Promesa de Sociedad Futura Doppelmayr Cable Car Ciudad Bolívar
El nombre “Cable Móvil” no es nuevo en el ecosistema del sistema. En 2018, el Consorcio Cable Móvil, integrado por Fanalca y Transdev Chile S.A., fue adjudicatario de la operación inicial del TransMiCable, en un contrato cercano a los $91.500 millones por un plazo de 5,5 años.
Ese antecedente muestra experiencia previa en la operación de sistemas de transporte masivo y en modelos de concesión vinculados al SITP. Fanalca es uno de los principales operadores privados del sistema de transporte masivo en Colombia, mientras que Transdev es un grupo internacional con presencia en más de 15 países y experiencia en operación ferroviaria y de cable urbano.
Por qué el proceso de adjudicación de TransMiCable se extendió
El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La operación del TransMiCable estaba bajo la lupa jurídica luego de que una acción popular exigiera abrir una licitación pública y objetiva para su operación.
Ese proceso inicial fue declarado desierto tras detectarse inconsistencias en la definición de la hora límite para la presentación de ofertas, lo que generó cuestionamientos sobre la univocidad del cronograma publicado en Secop II.
Esa situación obligó a reiniciar el proceso bajo nuevas condiciones formales, ajustando cronogramas y etapas para evitar eventuales nulidades futuras. En términos prácticos, el retraso implicaba dos riesgos: mantener un servicio esencial bajo presión contractual y enviar señales de fragilidad administrativa en un sistema de transporte que maneja millones de validaciones trimestrales.
Finalmente, tres oferentes lograron habilitarse en la etapa definitiva, lo que permitió cerrar el proceso bajo competencia efectiva.
Con la adjudicación asegurada hasta 2036, el foco se traslada a la ejecución. La transición de operador deberá garantizar continuidad total del servicio, mantenimiento preventivo riguroso y estabilidad laboral para el personal operativo.