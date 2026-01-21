Alfredo Acosta, líder indígena, designado como nuevo ministro de la Igualdad

La Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata como nuevo ministro de Igualdad, en reemplazo de Juan Carlos Florián, quien salió del cargo tras una nueva reconfiguración en esa cartera del gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con el documento divulgado en la página oficial de la Casa de Nariño, Acosta Zapata es líder indígena y actual coordinador nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Sin embargo, no registra experiencia en el sector público ni acredita estudios; su formación académica se limita a la culminación del bachillerato.
En el apartado de experiencia laboral, la hoja de vida consigna únicamente más de 14 años como coordinador nacional de la ONIC, trayectoria que fue clasificada como experiencia en el sector privado. También se destaca su rol como coordinador nacional de la Guardia Indígena y su participación en distintas movilizaciones de la Minga indígena en el país.
Adicionalmente, Acosta Zapata hizo parte de la búsqueda de los cuatro niños indígenas desaparecidos en el Guaviare, en una labor articulada con el Ejército Nacional.
Tras conocerse el posible nombramiento, la representante a la Cámara Katherine Miranda cuestionó la designación, al advertir la ausencia de formación técnica o profesional y de experiencia en el sector público por parte del candidato.
La publicación de su hoja de vida se produce pocos días después de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia a Juan Carlos Florián, cabe mencionar que por la cartera también pasó Carlos Rosero y la vicepresidenta Francia Márquez.