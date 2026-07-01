Alianza In Colombia eligió nueva Junta Directiva

El gremio de aplicaciones e innovación, Alianza In Colombia, dio a conocer los nombres que integran su nueva Junta Directiva para el período 2026-2027. La lista incluye representación de empresas referentes de la economía digital como DiDi, Uber, Rappi, Binance y Bitso.
Entre los miembros de este órgano rector se encuentra Carlos Castellanos, director de Relaciones con Gobierno para la Región Andina de DiDi. Con más de doce años de experiencia en regulación, competencia y economía digital, Castellanos trabajó anteriormente en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
En la plantilla también aparece Daniel Acosta, gerente general de Binance para Colombia y el norte de América Latina. Ha desarrollado su carrera en blockchain, pagos y tecnología, con un enfoque en la promoción de la inclusión financiera.
De igual forma, el equipo está conformado por Juan Sebastián Rozo, asesor de asuntos públicos de Rappi. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas relacionadas con transformación digital, conectividad y fortalecimiento del ecosistema tecnológico colombiano.
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Además de Juanita Rodríguez, directora general de Bitso Colombia, cuya trayectoria profesional ha estado enfocada en la transformación digital, la innovación y el desarrollo tecnológico.
Finalmente, el grupo lo cierra Stephanie Plata, gerente de Políticas Públicas de Uber en Colombia, quien continuará como presidenta de la Junta Directiva del gremio.
Durante el período 2026-2027, la Junta buscará fortalecer el diálogo con el Gobierno, participar en la construcción de políticas para la economía digital y promover reglas claras que impulsen el desarrollo de plataformas tecnológicas, innovación y nuevos modelos de negocio en Colombia.