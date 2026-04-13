Allianz Colombia lanza Capital Life, su apuesta para fomentar ahorro con propósito y construcción patrimonial

Según Allianz Colombia, el sector asegurador en Colombia enfrenta retos estructurales tanto en ahorro como en protección. Por un lado, aunque el 42 % de los adultos con capacidad adquisitiva afirma ahorrar regularmente, en la mayoría de los casos lo hace para emergencias o imprevistos, sin objetivos claros de largo plazo.
En materia de seguros, el panorama es aún más limitado. Aunque cerca de 16 millones de personas cuentan con algún tipo de seguro de vida, gran parte de estas coberturas están vinculadas a créditos o a esquemas colectivos, como beneficios laborales o pólizas incluidas en servicios.
Al depurar estas cifras, se estima que solo el 3 % de la población —alrededor de 2,5 millones de personas— cuenta realmente con una póliza de vida individual.
Ante este contexto, Allianz identificó una oportunidad para desarrollar un producto que respondiera a ambas necesidades: fomentar el ahorro disciplinado y fortalecer la protección.
Así surge Allianz Capital Life, una solución que combina ahorro e inversión con cobertura de vida, diseñada para incentivar la construcción de capital en el largo plazo mientras se mantiene protección ante eventos como el fallecimiento.
El producto se apalanca en la reputación del grupo y en su aliado estratégico Allianz Global Investors, encargado de gestionar los recursos en portafolios diversificados a nivel internacional.
La propuesta, explicó Fabián Rincón, gerente de Vida de Allianz Colombia, busca alejarse de los modelos tradicionales con rentabilidades garantizadas y, en su lugar, apuesta por una gestión activa de inversiones, donde los recursos se asignan dinámicamente según las condiciones del mercado, con una visión de largo plazo.
Así las cosas, Allianz Capital Life está diseñado para ser accesible y fácil de adquirir, con procesos de vinculación simplificados, sin trámites complejos y con una edad de ingreso amplia que llega hasta los 75 años.
Además, incorpora perfiles de riesgo ajustados a cada etapa de vida del cliente, definidos mediante herramientas tecnológicas que permiten orientar la inversión de acuerdo con sus características.
Entre las proyecciones, esperan lograr 600 personas aseguradas a cierre de 2026, 3.000 en el año siguiente y en cinco años aproximadamente 40.000 personas.
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Tres tipos de planes que ofrece Allianz Capital Life
En ese contexto, el producto se estructura en tres tipos de planes:
El primero es ProtectAhorro, que está dirigido a personas que desean empezar a ahorrar sin tener un objetivo específico definido. El cliente establece cuánto quiere aportar periódicamente y construye un capital en el tiempo, mientras cuenta con una cobertura de vida.
Por ejemplo, una persona puede ahorrar un monto mensual durante un periodo determinado y, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios reciben un valor asegurado más el ahorro acumulado. Este plan parte desde $150.000 mensuales y combina protección básica con acumulación de capital.
Luego aparece MetaFlex, enfocado en quienes tienen objetivos claros de ahorro. A partir de una meta definida —como financiar la educación de los hijos, cubrir la brecha pensional o garantizar recursos para la salud en la vejez—, el modelo calcula cuánto debe ahorrar el cliente desde el presente para alcanzar ese objetivo en el futuro.
No existe un monto mínimo fijo, ya que el valor del ahorro depende directamente de la meta y del plazo. Además, el producto ajusta el valor asegurado de forma decreciente en el tiempo, en función de las necesidades de protección del cliente.
Por último, FondexPlus, el cual está orientado a inversionistas que ya cuentan con un capital y desean hacerlo crecer. Funciona mediante un pago único, con un monto mínimo de $25 millones, que se invierte en portafolios diversificados mientras el cliente mantiene cobertura durante un periodo determinado.
Este plan permite acceder a estrategias de inversión globales, con perfiles que van desde conservador hasta agresivo, y con gestión activa por parte de Allianz Global Investors.
En todos los casos, los recursos se invierten en portafolios diversificados con exposición internacional y bajo una estrategia de gestión activa. Sin embargo, el modelo busca optimizar los resultados en el largo plazo mediante la diversificación y la transacción constante de activos, reduciendo el impacto de la volatilidad del mercado.
Adicionalmente, los planes tienen una duración mínima de cinco años y pueden extenderse hasta 25 años, con el objetivo de fomentar la disciplina de ahorro y evitar esquemas de corto plazo que no contribuyen a la construcción de capital.