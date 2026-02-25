Nueva alternativa para comprar vehículo: financiamiento de hasta $600 millones y sin codeudor 

En Colombia, comprar vehículo con financiación —incluso cuando se trata de un activo productivo— rara vez implica cubrir el 100 % de su valor. En el esquema tradicional, las entidades financieras suelen prestar entre el 70% y el 90% del precio comercial, lo que obliga al comprador a aportar una cuota inicial y, en muchos casos, presentar un codeudor o garantías adicionales.
Le puede interesar: Tasas de interés altas en Colombia abren una importante ventana para invertir en 2026
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), esa condición representa una tensión directa sobre la liquidez. La necesidad de desembolsar entre 10 % y 30 % del valor del activo puede frenar decisiones de expansión, retrasar la renovación de flotas o limitar la ejecución de nuevos contratos.
Por ese motivo, comienza a tomar forma una alternativa distinta: financiamiento vehicular de hasta el 110 % del valor comercial, sin exigencia de codeudor y con plazos de hasta 60 meses. Un esquema que no solo cubre el total del vehículo, sino que puede incluir recursos adicionales asociados a la operación.
¿Qué implica financiar el 110 % al comprar vehículo?
La diferencia frente al crédito vehicular tradicional es sustancial. Cuando una entidad financia hasta el 110 %, en la práctica permite que la empresa no aporte cuota inicial y que incluso disponga de un margen adicional —hasta 10 % extra sobre el valor comercial— para cubrir gastos complementarios.
Ese excedente puede destinarse a matrícula, seguros, adecuaciones técnicas, carrocerías especializadas, impuestos o necesidades operativas vinculadas al activo. En sectores como transporte, construcción o logística, estos costos suelen ser relevantes y no siempre están contemplados en el precio base del vehículo.
El modelo también elimina la exigencia de codeudor, pues la garantía principal es el propio vehículo financiado. Esto reduce barreras de acceso para negocios formales que, aunque cuentan con operación estable, no siempre tienen respaldo patrimonial adicional.
Quien está introduciendo este esquema en el segmento empresarial es la fintech colombiana Sempli, especializada en crédito digital para MiPymes. La compañía anunció que a partir de marzo incorporará una línea para financiar soluciones de transporte, carga y movilidad, con montos entre $60 millones y $600 millones.
La financiación aplicará para vehículos nuevos o usados (de hasta cinco años), incluyendo camionetas, pick-ups, vans, busetas, camiones, tractomulas, volquetas, maquinaria amarilla y también autos de alta gama para ejecutivos
Según explicó Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli: “Con el vehículo como garantía, y el mismo proceso simple y oportuno que gestionamos en Sempli, nuestros clientes actuales y nuevos podrán financiar desde $60 hasta $600 millones en estos proyectos, y en un plazo superior al que normalmente lo hacemos”.
El plazo máximo será de hasta 60 meses, superior al que suelen ofrecer algunos créditos empresariales de corto plazo, lo que permite distribuir la carga financiera en un horizonte más amplio.
La incursión en financiamiento vehicular se produce tras un año de crecimiento para la fintech. En 2025, Sempli desembolsó $103.682 millones, alcanzó activos totales por $88.654 millones y registró una utilidad antes de impuestos de $1.977 millones.
Lea también: Los buses eléctricos de TransMilenio, MIO y otros transportes masivos ahora se ensamblan en Colombia
La cartera creció 16,3 %, cifra que contrasta con el aumento de 3,2 % en el segmento de crédito a MiPymes dentro de la industria financiera regulada, según datos citados de la Superintendencia Financiera. Además, su patrimonio ascendió a $45.506 millones.
Con la entrada en operación de la línea de vehículos y la consolidación de productos como ‘Crédito Flexi’ y factoring, la compañía proyecta un crecimiento superior al 75 % en desembolsos durante 2026.