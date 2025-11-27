Ecopetrol anunció importantes movimientos en su Junta Directiva. La compañía informó que Ángela María Robledo fue elegida nueva presidenta del órgano directivo.
Robledo asume el cargo tras la renuncia de Mónica de Greiff Lindo, la cual se hizo efectiva el 15 de octubre. Su designación quedó en firme durante la sesión de la Junta Directiva realizada este 27 de noviembre.
En esa misma reunión, la Junta también designó a Álvaro Torres Macías como nuevo vicepresidente del organismo.
Renuncia en Junta Directiva de Ecopetrol
Adicionlmente, Ecopetrol confirmó que el doctor Guillermo García Realpe presentó su renuncia como miembro independiente de la Junta Directiva por motivos personales.
Aunque la decisión fue notificada el 27 de noviembre, los demás directivos solicitaron que la renuncia se haga efectiva a partir del 12 de diciembre de 2025, con el fin de permitir un adecuado empalme y garantizar la continuidad de los procesos estratégicos.
La compañía destacó el aporte de García Realpe durante su gestión. “Ecopetrol agradece al Doctor Guillermo García Realpe por su liderazgo, calidad humana, valiosa gestión y por su permanente disposición y sentido social. Le deseamos muchos éxitos en los nuevos retos personales y profesionales que emprenda”, señaló la empresa.
Estos movimientos en la cúpula directiva se dan en un momento clave para la petrolera estatal, que avanza en proyectos estratégicos de transición energética, modernización tecnológica y fortalecimiento financiero.