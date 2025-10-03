ANI declara caducidad de concesión portuaria en Santa Marta y multa a operador

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomó la decisión de caducar el contrato de concesión suscrito con la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., luego de encontrar incumplimientos de sus obligaciones contractuales.
En 2015 la entidad le otorgó a la Sociedad Portuaria la concesión portuaria para la ocupación en forma temporal y exclusiva de bienes marítimos de uso público, para la construcción y operación de una terminal dedicada al cargue y descargue de graneles líquidos.
Esta concesión propuso, como su plan de inversiones, la construcción de un muelle en “T” de 187 metros de longitud conectado mediante un viaducto, la cual desde la fecha de suscripción del contrato a la fecha no se ha iniciado obra alguna.
“Encontramos un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y una reiterada elusión en la ejecución del plan de inversiones, que nos avaló para iniciar en julio de 2024 esta actuación administrativa sancionatoria. Seguimos al pie de la letra los lineamientos del presidente Gustavo Petro de instar para que la infraestructura transforme los territorios y esté siempre al servicio de la comunidad”, indicó el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray.
Cabe mencionar que el proyecto portuario estaba destinado a movilizar líquidos al granel de origen vegetal y mineral como aceite de palma, crudo e hidrocarburos derivados del petróleo, cada uno con su respectivo ducto.
Esta infraestructura estaba diseñada para el servicio público en general, con el objetivo de atender a personas naturales o jurídicas; exportadores, agencias marítimas, operadores portuarios, y todos los miembros de la comunidad portuaria y el sector de comercio exterior.
Multa para la Sociedad Portuaria Las Américas
Además de la declaratoria del incumplimiento grave y de la declaratoria de la caducidad del contrato, la Agencia ordenó el pago de más de US$13,4 millones como parte de los perjuicios ocasionados a la Nación.
En la misma línea inhabilitó a la Sociedad Portuaria para celebrar contratos con cualquier entidad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, por el término de 5 años.
Es importante precisar que la declaratoria de caducidad del contrato no es una sanción al Distrito de Santa Marta, sino una potestad de la administración pública de dar por terminado un contrato estatal frente a contratistas gravemente incumplidos, como lo es el concesionario Sociedad Portuaria Las Américas S.A.
Para debatir la decisión adoptada, tanto la Sociedad Portuaria Las Américas S.A. como su aseguradora cuentan con el recurso de reposición, el que fue interpuesto y se encuentra pendiente de sustentar y de decidir.