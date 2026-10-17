Finanzas personales

Antes de esta fecha Colpensiones pagará la prima de Navidad: confirmó a cuántas personas les llegará

La prima de Navidad de Colpensiones se entrega a los jubilados bajo algunas condiciones.

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Imagen: Generada con IA de ChatGPT

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La prima de Navidad de Colpensiones, conocida como mesada 13, ya tiene fecha confirmada de transferencia. El monto depende del nivel de ingreso del jubilado.

De acuerdo con el fondo público, los afiliados deberán estar muy atentos a los tiempos de entrega y notificar lo antes posible en caso de no recibir la mesada en la fecha prevista.

colpensiones mesadas que no se reclaman
Imagen: Generada con IA de Gemini

Esta prima de Navidad de Colpensiones se entrega a todos los pensionados del régimen de prima media administrado por la entidad.

Asimismo, la entidad precisó que la prima de Navidad equivale exactamente a una mensualidad completa de la pensión que recibe cada beneficiario (sin incluir deducciones o descuentos aplicables).

¿De cuánto será la prima de Navidad de Colpensiones?

Esto quiere decir que quienes perciben una pensión mínima legal vigente de $1.750.905 recibirán esa misma cantidad por concepto de la mesada 13.

Colpensiones confirmó que la prima de Navidad se transferirá, junto con la mesada ordinaria de noviembre, el lunes 30 de noviembre de 2026.

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Datos del fondo indican que este beneficio aplicará a cerca de 1,9 millones de ciudadanos registrados en las bases de datos de la entidad.

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