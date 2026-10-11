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Pensión por invalidez mantendrá estos importantes requisitos a pesar de nueva ley

En el marco de la reforma pensional, la pensión por invalidez se mantiene pero cambia en aspectos fundamentales.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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La pensión por invalidez en Colombia mantiene una serie de requisitos clave en medio de la reforma pensional, que aplicará en el país, de momento, desde abril del próximo año.

De acuerdo con la nueva ley, el beneficio en favor de los trabajadores se mantiene y, al mismo tiempo, cambia en su forma de pago al ser Colpensiones el único pagador del sistema.

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Imagen: Generada con IA de Colpensiones

La pensión por invalidez en Colombia, sin embargo, deberá tener muy presentes las condiciones físicas del solicitante, así como el tiempo cotizado por el titular de la cuenta.

De esta manera, se mantiene la necesidad de tener reconocida una pérdida de la capacidad laboral (PCL) igual o superior al 50 %.

Más requisitos para recibir la pensión por invalidez en Colombia

Para este caso, la calificación debe ser emitida por las entidades competentes (EPS, AFP o Juntas de Calificación de Invalidez), determinando el porcentaje de pérdida y la fecha de estructuración.

Adicionalmente, deben certificarse 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

La norma establece que aquellas personas que sean menores de 20 años al momento de la entrega de la pensión por invalidez en Colombia solo requieren acreditar al menos 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior.

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Adicionalmente, la reforma establece que en el caso en que el afiliado haya cotizado al menos el 75 % de las semanas mínimas requeridas para la pensión de vejez, solamente se le exige haber cotizado 25 semanas dentro de los últimos tres años anteriores al proceso de invalidez.

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