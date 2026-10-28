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Anuncian importante cambio en atención de urgencias médicas: Estas son las medidas

La atención de urgencias médicas en Colombia dependerá de nuevos factores.

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atencion de urgencias medicas
Imagen: Generada con IA de Gemini

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La Secretaría de Salud de Bogotá dio a conocer cambios importantes sobre la atención de urgencias médicas. Según la entidad, las modificaciones aplicarán en los próximos días.

Gloria García, directora de Urgencias de la Secretaría de Salud, aseguró que los ajustes buscan priorizar la atención para las personas que más la necesitan.

EPS en Colombia y gobierno De la Espriella
Imagen: Generada con IA de Gemini

Adicionalmente, la modificación en la atención de urgencias médicas se adopta considerando la necesidad de descongestionar las saturadas salas de Bogotá, las cuales registran altos niveles de ocupación.

Las modificaciones se aplicarán, según complementó la funcionaria, a partir del próximo domingo 1 de noviembre, fecha en la que la ciudadanía deberá atender las nuevas disposiciones del personal de salud.

Esto cambia en la atención de urgencias médicas

Los pacientes clasificados con triaje IV o V no deberán realizar la ruta de urgencias, toda vez que, al tratarse de situaciones de menor riesgo, pueden tener otros tiempos de atención.

La disposición de la Secretaría de Salud establece, en este sentido, que sean remitidos a la línea 137 para que, por medio de la EPS respectiva, se solicite una cita prioritaria.

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Dicha atención podrá realizarse de manera presencial, virtual o, cuando sea posible, mediante la visita de un profesional de la salud al domicilio del paciente.

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