Gobierno Petro

Petro confirma si habrá o no apagón en Colombia: Toma importante medida con precios del gas

Importantes protagonistas de la industria local siguen señalando que podría haber un apagón en Colombia.

Por: -
Gobierno Petro
Foto: Flickr Presidencia de la República

Varios han sido los llamados de atención de la industria por la eventual necesidad de un apagón en Colombia, esto por la pérdida de soberanía energética que ha tenido el país, dicen los expertos.

De acuerdo con los analistas locales, la necesidad de que el país importe energía y deje a un lado la exploración y explotación de materiales energéticos tradicionales presiona las necesidades que tiene el país en los próximos años.

apagón en Colombia
Andesco pide a la CREG identificar impactos reales de intervenir el precio de energía en bolsa. Imagen: Andesco

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro dijo que el país cuenta con los recursos necesarios para garantizar el servicio a hogares e industrias, por lo que “no habrá apagón en Colombia”.

“Desde el primer día de mi gobierno los especuladores de la energía eléctrica y el gas han creado pánico a través de la idea que vamos hacia un apagón, precisamente cuando más energía limpia generamos”, dijo el mandatario.

Presidente Gustavo Petro habla de un apagón en Colombia
Foto: Presidencia

¿Hay riesgo real de apagón en Colombia?

Importantes empresarios del segmento, como Felipe Bayón, presidente de GeoPark, aseguran lo contrario y dicen que no hay una hoja de ruta clara sobre el sistema energético nacional.

Señaló Bayón en un foro en noviembre que para Colombia urge repensar la transición energética, advirtiendo que esta no es un punto de llegada, sino un camino permanente.

Adicionalmente, el presidente Petro indicó que ha solicitado reducir sustancialmente el precio del gas que genera Ecopetrol. “Les pedimos a las empresas industriales y empresas de gas, al servicio al usuario, no preferir gas importado sino gas de Ecopetrol a bajo precio. En los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”.

Petro habla de un apagón en Colombia
Petro habla de un apagón en Colombia. Imagen: Cuenta en X de Petro

Recomendado: Colombia está en riesgo de apagón: presidente de GeoPark

Un apagón en Colombia, han mencionado analistas locales, podría terminar siendo un golpe complejo de sopesar para la economía local, afectando a las industrias jalonadoras de la productividad nacional.

