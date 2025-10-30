Durante el Congreso de Minería y Energía, MEM 2025, que se realiza en Cartagena, la viceministra de Energía, Karen Schutt, descartó que exista riesgo de apagón en Colombia, pese a las advertencias de algunos gremios y expertos del sector sobre una posible escasez de energía ante los efectos climáticos y el retraso en proyectos de generación.
“La palabra apagón, esa palabra no existe. Contamos hoy con una hidrología bastante positiva. Los embalses tienen un aporte importante y la generación térmica tiene garantizado su combustible, tanto en gas como en líquidos y carbón” dijo Schutt.
La funcionaria añadió que el parque de generación del país es robusto y que el sistema cuenta con la infraestructura necesaria para movilizar energía desde las zonas con mayor disponibilidad hacia las de mayor demanda.
“Tenemos un parque de generación lo suficientemente sólido, un aporte hidrológico alto, y redes de transmisión que permiten trasladar energía del centro del país a la Costa Caribe. Además, contamos con una planta de regasificación que garantiza suministro adicional de combustible”, precisó.
Schutt insiste en que el sistema eléctrico es sólido
Las declaraciones de Schutt se producen en medio de la preocupación de algunos sectores de la industria energética por el posible impacto del fenómeno de El Niño y el retraso en la entrada de nuevas plantas de generación, en especial las renovables.