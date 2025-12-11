Latam Airlines presentó este jueves los resultados del estudio realizado por Oxford Economics, en el cual se midió el aporte económico y social de la aerolínea en Colombia durante 2024.
La investigación arrojó que la empresa aérea contribuyó -entre la actividad directa y el efecto en la cadena- con US$2.200 millones al producto interno bruto, equivalentes al 0,5 % del PIB nacional.
Al examinar el impacto económico por industria, después del sector de transporte y comunicaciones —reconocido como el sector más grande, en gran parte debido a la contribución directa de Latam—, el sector de hoteles y restaurantes representó el 17 % del impacto total, lo que se traduce en una contribución al PIB de US$380 millones.
Asimismo, el sector de servicios empresariales constituyó otro 14 % del impacto general; y el sector manufacturero obtuvo una participación del 12 % del impacto económico.
“Este estudio refleja con claridad cómo la conectividad aérea genera empleos, impulsa el turismo, activa cadenas productivas y fortalece la competitividad del país”, afirmó Erika Zarante, CEO de la aerolínea.
Latam Airlines conectó a Colombia el año pasado a través de 19 aeropuertos, operando 27 rutas nacionales y nueve rutas internacionales que llegan a un total de siete destinos.
En 2024, la aerolínea transportó aproximadamente 10 millones de pasajeros, desempeñando un papel vital en la movilidad nacional y el turismo. Su red impulsa el desarrollo regional y mejora la conectividad de Colombia tanto dentro del país como con el resto del mundo.
Además, movilizó 219.000 toneladas de carga hacia y desde Colombia en 2024, incluyendo 68.000 toneladas en importaciones y 150.000 toneladas en exportaciones.
Estas operaciones permitieron, según el estudio, que la empresa aportara más de US$630 millones en impuestos al Estado y que el flujo turístico asociado a Latam en Colombia, tanto de viajeros dentro del país como de visitantes extranjeros que llegan por medio de sus aviones, dejara un aporte de US$1.640 millones a la economía colombiana.
De ese total, US$1.300 millones provinieron del turismo doméstico y US$340 millones del turismo internacional.
Así fue el aporte de Latam Airlines al empleo en Colombia
En el aspecto laboral, el reporte realizado por Oxford Economics mostró que la aerolínea de origen chileno mantiene una importante contribución a la formalidad laboral en Colombia, donde más del 55 % del empleo es informal.
La empresa aérea sostuvo 190.000 empleos en todo el país, entre directos e indirectos, generó US$840 millones en ingresos laborales para trabajadores vinculados a su operación.
En 2024, un total de 2.500 personas trabajaron directamente para Latam Airlines en áreas especializadas como operación aérea, ingeniería, mantenimiento, seguridad operacional y servicio al cliente; mientras que 18.000 empleos indirectos y 12.000 inducidos se generaron por su cadena de suministro.
A esto se suman los empleos sostenidos por el turismo doméstico (120.000) y el internacional (33.000), así como las inversiones por US$41 millones destinadas a proveedores, infraestructura y servicios aeroportuarios.