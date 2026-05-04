Arturo Calle hizo anuncio oficial de importante lanzamiento: Proyección de crecimiento es del 20 %

Arturo Calle realizó un anuncio oficial con el lanzamiento de su nueva campaña con motivo del Día de la Madre, una iniciativa enfocada en resaltar el legado familiar como eje de conexión con sus consumidores. La reconocida marca de ropa plantea, a través de esta propuesta, una narrativa que vincula su desarrollo empresarial con los valores transmitidos en el entorno familiar, en particular aquellos asociados a la figura materna.
Bajo el concepto “Lo mejor de nosotros lleva su firma”, la compañía busca ir más allá de un enfoque comercial tradicional. La campaña se estructura como una apuesta por fortalecer el vínculo emocional con su audiencia, integrando elementos de identidad, tradición y herencia cultural en su comunicación de marca.
¿Cuál es la expectativa de crecimiento de Arturo Calle con este nuevo lanzamiento?
La estrategia se presenta en un momento relevante para la compañía, que ha venido consolidando su presencia en el segmento femenino. Actualmente, esta categoría representa el 15 % de las ventas totales, con una participación que ha crecido de forma sostenida gracias a la expansión de líneas dirigidas a este público. En particular, la línea Woman ha registrado un incremento del 30 % en ventas entre 2024 y 2025, posicionándose como una de las unidades más dinámicas y rentables del portafolio en los últimos años.
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Desde la dirección ejecutiva, Esteban González explicó que el objetivo de la campaña es establecer una conexión entre el origen del liderazgo empresarial y la construcción de identidad del consumidor. En esa línea, la iniciativa combina un enfoque emocional con metas comerciales concretas. La compañía proyecta un crecimiento del 20 % en ventas frente a 2025 como resultado de esta activación.
El desarrollo creativo de la campaña incluye un componente audiovisual protagonizado por el fundador de la marca, en el que se destaca la influencia de su madre en su trayectoria personal y profesional. Este recurso se complementa con piezas publicitarias que recrean escenas cotidianas en hogares colombianos, poniendo en evidencia el papel de las madres en la formación de valores.Como parte del cierre, la empresa implementará una experiencia presencial en su tienda ubicada en el centro comercial Gran Estación. En este espacio se instalará el “Muro de firmas”, una iniciativa diseñada para que los visitantes compartan los aprendizajes y valores heredados de sus madres. La activación se complementará con elementos como las “Tarjetas de legado” y una intervención interna en las oficinas de la compañía, donde se visibilizarán los nombres de las madres de los colaboradores.