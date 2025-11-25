Aruba, entre los destinos caribeños más llamativos: ¿Cuánto cuesta viajar?

En Aruba, uno de los destinos más llamativos del Caribe por su clima, playas e infraestructura, la principal fuente de ingresos y empleo es el turismo, pues representa más del 80 % del Producto Interno Bruto (PIB).
De hecho, Colombia es uno de los países clave para esta isla; al año, más de 65.000 nacionales viajan a ese país. No obstante, el principal mercado de Aruba es Estados Unidos, seguido por los Países Bajos, Canadá y varios países de América Latina como Argentina, Chile, Brasil y Perú.
En el destino, se puede disfrutar de playas con arena blanca, aguas cristalinas y un clima cálido y seco durante casi todo el año. Se pueden realizar deportes acuáticos como windsurf, kitesurf, buceo, entre otros.
De igual manera, hay variedad de restaurantes, discotecas y casinos. Su infraestructura es moderna y hay grandes resorts internacionales.
Un dato curioso es que la isla debe importar casi todos sus bienes de consumo y alimentos, lo que resulta en un costo de vida relativamente alto.
¿Cuánto cuestan los tiquetes a Aruba?
Primero, es importante tener en cuenta que para viajar a Aruba no es necesario tener ningún tipo de visa. Sin embargo, sí hay unos requisitos para poder ingresar; entre ellos están: pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia; formulario digital obligatorio con el pago de una cuota de US$20 destinados a proyectos ambientales; vacuna contra la fiebre amarilla (necesario el carné internacional), y en algunos casos, demostrar solvencia económica de US$150 por persona por día.
El principal terminal aéreo de Aruba es el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix, ubicado cerca de la capital del país, Oranjestad. Este maneja la gran mayoría del tráfico turístico, incluyendo vuelos directos desde Estados Unidos, Canadá, Colombia y Europa, principalmente Países Bajos.
Recomendado: Conectividad, naturaleza y negocios, la mezcla que posiciona a Panamá como un destino en alza: ¿Dónde hospedarse?
De acuerdo con el metabuscador de vuelos, hoteles y alquiler de carros, los precios para viajar a Aruba entre diciembre de 2025 y enero de 2026 son:
En diciembre, los precios van desde $1.373.000 ida y vuelta, saliendo de Bogotá. Y para enero, se pueden encontrar vuelos desde $1.070.000 ida y vuelta.
*Los precios pueden variar dependiendo de la temporada y la anticipación con la que se compren.