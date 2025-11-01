Así cambiará la plataforma de crowdfunding de la Bolsa de Colombia: más empresas podrán participar

Desde 2019, la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) creó una alternativa que acerca el mercado a pequeñas y medianas empresas, brindando alternativas de inversión desde bajos montos y pensada en apoyar el crecimiento de estos negocios.
Se trata de a2censo, la plataforma de crowdfunding (financiación colaborativa) en la que las compañías pueden solicitar recursos a través de campañas y que permite que cualquier individuo, con o sin experiencia en inversión, pueda participar de la financiación de estos procesos.
El balance desde su creación es positivo pues, de acuerdo con el sitio web de la plataforma, se han realizado más de 226 campañas, entre las que se cuentan empresas destacadas actualmente, como Habi o más recientemente la cervecería artesanal Bruder.
En cifras, desde a2censo se han movilizado $116.257 millones, en los que han participado cerca de 15.000 inversionistas a lo largo de los 6 años de operación de este mecanismo.
Recientemente, esta plataforma tuvo un cambio en su liderazgo, pues Andrea Mosquera Gómez asumió su Dirección, con el objetivo de llevar a a2censo al siguiente nivel en el ecosistema del financiamiento colaborativo en América Latina, en el marco de la integración de nuam.
Financiación de a2censo para más entidades: extranjeros podrán participar
La Superintendencia Financiera de Colombia aprobó recientemente una modificación al reglamento de a2censo, que abre la puerta a que haya más entidades receptoras de cofinanciación.
Ahora podrán participar patrimonios autónomos, fondos de inversión colectiva cerrados, fondos de capital privado y los procesos de titularización, entre otros, mediante la modalidad de deuda.
De acuerdo con la autorización, en total podrán financiarse desde esta plataforma 10 tipos de entidades en total:
- Sociedades anónimas
- Sociedades por acciones simplificadas
- Sociedades de responsabilidad limitada
- Sociedades en comandita
- Sociedades colectivas
- Entidades sin ánimo de lucro
- Patrimonios autónomos
- Fondos de inversión colectiva cerrados
- Fondos de capital privado
- Procesos de titularización
Otra de las autorizaciones habilita a compañías del extranjero, que desarrollen proyectos productivos en Colombia, para que puedan acceder a financiación a través de a2censo.
La resolución dice que, para efectos de lograr su vinculación, las entidades mencionadas deberán cumplir y acreditar, los siguientes requisitos:
Ser residente en Colombia, salvo que el objetivo del proyecto productivo de inversión para el cual solicitan financiación sea desarrollado en su totalidad en el territorio colombiano.
Además, la bvc podrá determinar las actividades económicas o requisitos de aceptación de las entidades que puedan obtener financiación a través de la plataforma.
Rol de a2censo en el mercado integrado
De cara a la integración de los mercados de valores de Colombia, Chile y Perú en nuam, el rol de a2censo se viene repensando para operar conjuntamente con otras alternativas de financiamiento en las bolsas pares.
En un diálogo pasado con Valora Analitik, Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, explicó que desde el mercado integrado se quiere seguir dando apoyo a las pymes y emprendedores dependiendo del momento en el que esté su desarrollo con el fin de definir qué clase de capital necesita o si quiere que sea deuda.
La Bolsa de Comercio de Santiago cuenta con Scalex, un mecanismo similar, pero pensado para compañías de mayor tamaño y con potencial de entrar a la rueda de negociación de renta variable, con el acompañamiento de un patrocinador que apoye su crecimiento.
Junto con a2censo, las dos plataformas buscan ofrecer distintas opciones para las empresas ubicadas en los tres países, respondiendo a las necesidades de cada una.
Con ese contexto, la plataforma de cofinanciación de la Bolsa de Valores de Colombia tendrá múltiples cambios para ampliar el tipo de entidades que podrán cofinanciarse, además de abrir la puerta a empresas internacionales que operen en el país.