Así es la apuesta de Bogotá para desarrollar vivienda y comercio junto al metro

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) presentó el proyecto Metro 26 ante constructoras y fondos de inversión durante un evento paralelo al Congreso Colombiano de la Construcción 2026, organizado por Camacol en Cartagena.
La iniciativa busca atraer inversión privada para transformar un sector del centro de Bogotá mediante un desarrollo inmobiliario de usos mixtos, ubicado junto a futuras conexiones del Metro de Bogotá, TransMilenio y Regiotram de Occidente.
El proyecto se desarrollará cerca del Centro Internacional, en tres manzanas delimitadas por la calle 24, la Estación Central de TransMilenio, la carrera 13A y la avenida Caracas.
Metro 26 cuenta con un área de suelo de 14.925 metros cuadrados y un potencial edificable cercano a 87.000 metros cuadrados. La propuesta contempla alrededor de 521 viviendas y 5.471 metros cuadrados de nuevo espacio público, además de áreas comerciales, oficinas y servicios.
Según RenoBo, el modelo de negocio busca combinar la gestión pública del suelo con la capacidad técnica, financiera y operativa del sector privado para impulsar el desarrollo inmobiliario y la revitalización del centro de la capital.
“El socio desarrollador e inversionista participará en la estructuración y ejecución del proyecto, que parte de un activo estratégico: suelo listo para desarrollar”, afirmó Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo.
Metro 26 avanza hacia su proceso de selección
RenoBo adelanta la estructuración técnica, financiera y jurídica del proyecto. La entidad prevé publicar los prepliegos para seleccionar al desarrollador a finales de 2026 y los pliegos definitivos durante el primer trimestre de 2027.
La iniciativa hace parte del Plan Parcial Estación Metro 26, un instrumento de planeación urbana que comprende 9,3 hectáreas y tiene potencial para desarrollar más de 3.000 viviendas, 140.000 metros cuadrados de comercio y servicios, y cerca de 29.000 metros cuadrados de áreas libres.
En 2026, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó el Decreto 290, que ajustó las condiciones técnicas del plan parcial para viabilizar el desarrollo de la Unidad de Actuación Urbanística 4, donde estará ubicado Metro 26.