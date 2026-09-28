Así pagará el gobierno De la Espriella la prima de Navidad a los pensionados de Colpensiones

Luego de que el Gobierno De la Espriella identificara un faltante de $5,4 billones necesarios para cubrir las mesadas de fin de año, incluida la prima de Navidad a los pensionados de Colpensiones, el Ejecutivo anunció el plan de pagos.
El Gobierno indicó que se activó una ruta técnica coordinada entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y Colpensiones, con el fin de liberar los flujos de caja y hacer efectiva la disponibilidad de liquidez para las mesadas de final de 2026, incluida la prima de Navidad a los pensionados de Colpensiones.
El Ministerio del Trabajo aseguró que las mesadas «no quedarán comprometidas» y envió un mensaje de tranquilidad a los pensionados al afirmar que «las mesadas se pagan y el Gobierno va a cumplirles».
La prima de Navidad a los pensionados de Colpensiones: cómo se pagará
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Según explicó el Gobierno De la Espriella, el problema radicó en una deficiente planeación presupuestal heredada del gobierno Petro.
De acuerdo con el Ministerio, los fondos para la prima de Navidad a los pensionados de Colpensiones figuraban en el presupuesto, pero fueron dejados «sin situación de fondos». Es decir, los recursos estaban aprobados en papel, pero sin disponibilidad de caja real.
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El Gobierno nacional, a través de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, aseguró que se van a garantizar también las mesadas pensionales de Colpensiones correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.