Abrir un CDT desde $50.000: así puede hacerlo y tener alta rentabilidad 

Cada vez más personas quieren invertir y obtener rentabilidad, incluso cuando no cuentan con grandes montos de dinero. La idea de que solo quienes tienen millones disponibles pueden acceder a instrumentos financieros formales sigue siendo uno de los principales frenos.
En 2026, ese paradigma empieza a cambiar. En un contexto donde la tasa de intervención del Banco de la República se ubica en 10,25%, los productos de renta fija han ganado atractivo y hoy es posible abrir un CDT desde $50.000 con tasas que superan el 11% efectivo anual (E.A.), dependiendo del monto y el plazo.
Abrir un CDT desde $50.000: así puede hacerlo
Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, permite abrir un CDT desde $50.000 tanto en su red de 190 oficinas con presencia en todos los departamentos del país como a través de su aplicación Banca Móvil.
La relevancia no está solo en el monto mínimo, sino en la rentabilidad ofrecida. Según la entidad, actualmente los CDT pueden superar el 11% E.A.*, en línea con el entorno de tasas elevadas en la economía colombiana.
Esto significa que pequeños ahorradores —incluidos trabajadores independientes, micronegocios o familias que logran generar excedentes modestos— pueden acceder a rendimientos competitivos sin necesidad de inmovilizar grandes capitales.
Si una persona decide abrir un CDT desde $50.000 con una tasa cercana al 11% E.A., al cabo de un año el capital generaría aproximadamente $5.500 en intereses brutos, siempre dependiendo del plazo pactado y condiciones específicas del producto.
Si el monto invertido fuera $1.000.000 bajo una tasa similar, el rendimiento anual sería cercano a $110.000 brutos.
En ambos casos, el rendimiento supera ampliamente el retorno de tener el dinero guardado sin generar intereses y compite frente a la inflación, que en los últimos años ha presionado el poder adquisitivo de los hogares.
La alternativa digital para ganar dinero: cuenta de alta rentabilidad
Además del CDT, Bancamía ofrece la cuenta RentaPlus, una cuenta de alta rentabilidad que se abre 100% digital y no exige saldo mínimo.
Este producto tiene una estructura escalonada que premia el volumen del ahorro y puede alcanzar hasta 11% E.A., con abono mensual de intereses según el saldo promedio mensual.
La escala funciona así:
- Entre $0 y $5.000.000: 5% E.A.
- Más de $5.000.000: 8% E.A.
- Más de $10.000.000: 10% E.A.
- Más de $50.000.000: 11% E.A.
La diferencia frente al CDT es la liquidez: el dinero puede retirarse o transferirse en cualquier momento, incluso desde otras entidades financieras, y el cliente puede manejar la cuenta con tarjeta débito.
Para metas a mediano o largo plazo —como capitalizar un negocio, financiar estudios o consolidar un fondo de emergencia estructurado— el CDT fomenta disciplina al fijar un plazo de tres, seis o doce meses o más, evitando retiros anticipados.
Para quienes requieren disponibilidad inmediata —pagos programados, compras futuras o manejo del flujo de caja— la cuenta de alta rentabilidad permite generar intereses sin bloquear los recursos.
En ambos casos, la clave está en que el rendimiento ofrecido (hasta 11% E.A.) se ubica por encima de la tasa de intervención actual (10,25%), lo que refleja el atractivo de estos instrumentos dentro del ciclo monetario vigente.
“La capacidad de las personas para gestionar sus finanzas y ahorros de manera efectiva hace parte de una salud financiera estable. De allí que en Bancamía trabajemos desde dos frentes clave: productos que facilitan la oportunidad de ahorrar con rentabilidad y seguridad, sumado a un modelo de educación financiera que articula conocimientos, habilidades y herramientas que inciden en la estabilidad de las familias para construir sus metas y propósitos, como lo pueden hacer a través del CDT o de una cuenta de alta rentabilidad”, asegura Diana González, vicepresidenta de Desarrollo Productivo de Clientes.
*La tasa de interés aplicará de acuerdo con el monto ahorrado o invertido y, en el caso del CDT, además, el plazo establecido por el titular.