Así se distribuirá el Presupuesto 2027: baja el pago de deuda y aumenta inversión

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 quedó en $634,95 billones, la misma cifra con la que salió del primer debate. El pliego de modificaciones fue neutro en lo global, pero reacomodó recursos entre sectores para atender la crisis de financiación de la salud, los subsidios de energía y gas, y las obligaciones pensionales.
El servicio de la deuda sigue siendo el principal rubro, con cerca del 22,7 % del total, aunque tuvo el mayor ajuste a la baja del paquete. Le siguen Educación (14,6 %), Salud (12,8 %), Defensa y Policía (11,8 %) y Trabajo (10,5 %).
Entre los sectores principales, Hacienda tuvo el mayor aumento: pasó de $43,5 a $48,0 billones (+$4,5 billones). Minas y Energía subió de $7,5 a $10,5 billones (+$3 billones), y la Fiscalía recibió $100.000 millones adicionales, para llegar a $7,83 billones.
Quedaron sin cambios frente al primer debate Inclusión Social y Reconciliación ($25,2 billones), Transporte ($21,7 billones), Rama Judicial ($11,5 billones) y Vivienda, Ciudad y Territorio ($7,4 billones).
Según el Gobierno, la modificación más significativa de la jornada fue la inclusión de $3 billones adicionales para salud, que se suman a los $2 billones previstos antes. Con ello, el sector tendrá $5 billones adicionales para enfrentar su crisis de financiación.
El sector Trabajo contará con $66,9 billones, incluidos $6,5 billones adicionales para obligaciones pensionales. Los recursos también respaldarán programas de protección social, formación para el empleo, productividad y emprendimiento, entre ellos los del SENA.
En educación superior pública, el presupuesto reconoce una brecha cercana a $700.000 millones para el funcionamiento de las universidades. Además, se informó de la inclusión de $100.000 millones para el sector.
Combustibles, energía y gas
El proyecto asigna $9,6 billones para cubrir obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que no tenían una partida explícita en la propuesta inicial.
Minas y Energía recibirá $3 billones adicionales para subsidios de electricidad y gas, que cubren el gas por red, el GLP y el transporte de combustibles líquidos en zonas de frontera. Con ello, el presupuesto del ministerio pasa de $7,5 a $10,51 billones.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, resaltó la inclusión de estos recursos. El representante Santiago Osorio, del Pacto Histórico, advirtió que la financiación podría ser insuficiente para proteger a los hogares de menores ingresos ante posibles alzas en las tarifas eléctricas.
Por otro lado, el presupuesto contempla $82,8 billones para seguridad, de los cuales $74,9 billones corresponden a Defensa y Policía. Henríquez destacó que el sector tiene $6,4 billones más que en la iniciativa original del Gobierno.
La Fiscalía tendrá $7,8 billones. En contraste, la JEP sufrió una reducción de $181.400 millones: un recorte inicial de $170.000 millones y otro de $11.400 millones, trasladados al Ministerio de Defensa. Según la información del presupuesto, el ajuste no afectará su funcionamiento ni sus funciones misionales.