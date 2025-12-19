Ataque a base militar y caída de la tributaria empujan a Petro a considerar urgencia manifiesta

El presidente Gustavo Petro evalúa decretar una urgencia manifiesta ante la caída de la reforma tributaria y la necesidad urgente de nuevos recursos.
Tras el ataque registrado en una base del Ejército en Aguachica, Cesar que dejó al menos 4 muertos y más de 13 heridos, Petro escribió en su cuenta de X que hubo una grave falta de sistemas antidrones, considerados prioritarios dentro de la estrategia de defensa y protección de instalaciones militares.
Durante el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ordenó la compra inmediata de sistemas antidrones para todo el país, una inversión estimada en un $1 billón, con el objetivo de cerrar brechas en la capacidad de reacción de las Fuerzas Militares frente a amenazas tecnológicas.
Para acelerar el proceso, el Gobierno determinó que la adquisición se realizará bajo la figura de urgencia manifiesta, lo que permitirá reducir los tiempos de contratación y poner en funcionamiento los equipos en el menor plazo posible. Sin embargo, desde el alto Gobierno existe preocupación por la disponibilidad de recursos, especialmente tras el revés legislativo de la tributaria, que dejó en el aire parte del financiamiento previsto para este tipo de inversiones estratégicas.
En ese contexto, la eventual declaratoria de una emergencia económica aparece como una alternativa para habilitar nuevas fuentes de financiación y garantizar la ejecución de estas medidas, aunque la decisión final aún no ha sido anunciada oficialmente.