Avanza la consolidación Davivienda Group con las operaciones de Scotiabank: habrá nueva emisión de acciones

Tras la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para la integración de las operaciones de Davivienda y Scotiabank, que quedarán bajo la sombrilla de Davivienda Group, el holding ya comenzó a tomar decisiones para afinar el proceso.
Este viernes 28 de noviembre la Junta Directiva de Davivienda Group aprobó que se hará una emisión de acciones comunes y acciones preferidas a favor de Scotia Colombia Holdings Inc.
De acuerdo con las condiciones, la oferta será 65.357.739 acciones comunes y de cincuenta y de 57.682.043 acciones preferidas de Davivienda Group a favor de la Scotia Colombia Holdings Inc. Las acciones tendrán un valor nominal de $180 cada una.
Además, la Junta adoptó otras decisiones sobre el órgano colegiado. Entre ellas se destacan:
Se designaron nueve miembros de la Junta Directiva de la Davivienda Group. Además, se aprobó por unanimidad la reforma a la cláusula 63 de los estatutos para incluir la mención expresa de los nombres de los miembros que conforman la Junta Directiva.
Además, se conformaron los comités de apoyo de la Junta Directiva: Auditoría, Riesgos, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad y Cumplimiento, con fecha efectiva al cierre de la integración de las operaciones de Scotiabank y Davivienda.
De igual manera, se aprobó la fijación de los honorarios a pagar a los miembros de la Junta Directiva y a los miembros de los comités de apoyo a dicho órgano social por su asistencia a cada sesión.
IFC entra como accionista de Davivienda en Centroamérica
En medio de las movidas alrededor de las operaciones de Davivienda, esta misma semana se anunció que la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, será nuevo accionista en el Holding Davivienda Internacional (HDI), mediante una inversión de capital de US$150 millones que representará el 7,1 % de la participación accionaria en HDI.
El Holding Davivienda Internacional fue constituido en Panamá en 2023, para consolidar todas las operaciones de Davivienda en Centroamérica, habilitando una administración más eficiente del capital y una estrategia regional más flexible.
Al cierre de la transacción con la IFC (previa integración de las operaciones con Bank of Nova Scotia), Banco Davivienda mantendrá su posición controlante en HDI con una participación cercana al 75,1%. Davivienda Group, por su parte, tendrá una participación cercana al 17,8 %.
Tamaño de Davivienda Group
El presidente del holding, Javier Suárez, afirmó recientemente que, al finalizar el proceso, “vamos a tener las operaciones en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y también en una operación que tenemos en Miami” lo que sumará cerca de 23 millones de clientes.
En términos de cartera de la entidad combinada, “va a ser alrededor de US$60.000 millones, eso son más de $200 billones de cartera que va a tener el banco”, lo cual deja a Davivienda Group entre los 10 bancos más grandes de América Latina, sin contar Brasil.
En relación con los primeros pasos tras concluir la operación, Suárez afirmó en Colombia y Costa Rica, “los bancos seguirán operando en paralelo durante un primer periodo”, con miras a buscar una fusión más adelante.
En el caso de Panamá, desde el día uno se hará la integración “y los negocios de Scotiabank y de Davienda giran bajo la marca de Davivienda en Panamá”.
—