En 2025, Bancolombia desembolsó más de $9,3 billones para acompañar proyectos individuales e impulsar iniciativas productivas lideradas por mujeres.
De acuerdo con la entidad, de ese monto se destinaron más de $300.000 millones para la financiación de pymes.
Además de ello, la entidad destacó que se acompañaron más de 400 negocios con el programa Emprender Mujer en diferentes ciudades del país, y más de 2 millones de mujeres fueron impactadas a través de estrategias de educación financiera.
“Estas cifras hablan del protagonismo de las mujeres en el desarrollo económico de todas las regiones de Colombia. Cada crédito recibido por ellas se traduce en mayor inversión, innovación y bienestar para todos”, destacó Luz María Velásquez, vicepresidenta de negocios, personas, pymes y empresas de Bancolombia.
La directiva también resaltó que la entidad bancaria mantiene vigentes iniciativas que promueven el acceso a crédito y reconocen la voluntad de las empresas de convertirse en espacios de igualdad.
Algunas de esas opciones incluyen líneas especiales que cuentan con el Sello de Equidad Laboral Equipares y FriendlyBiz.
Esa opción, dirigida a pymes y empresas de todos los tamaños y sectores, reconoce a las organizaciones que adoptan un sistema de gestión de igualdad de género y diversidad. Actualmente, su puesta en marcha hasta octubre ha permitido el desembolso de cerca de $49.000 millones.
“Con estas estrategias, Bancolombia continúa su senda de acompañamiento a la inclusión financiera de las mujeres, como el camino para seguir reduciendo las brechas de género e impulsar la participación femenina en el país”, enfatizó el banco.