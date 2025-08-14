Binance cumple un nuevo hito, pues recientemente se convirtió en el primer miembro en unirse a T3+, un programa global de colaboración dedicado a combatir actividades ilícitas en la blockchain.
T3+ es un programa lanzado por la Unidad de Crimen Financiero T3 (T3 FCU), una iniciativa conjunta de los actores de la industria cripto TRON, Tether y TRM Labs, que facilita asociaciones público-privadas en la lucha contra el uso ilícito de la tecnología blockchain.
Desde su creación en septiembre de 2024, T3 FCU ha congelado más de US$250 millones en activos obtenidos ilícitamente a nivel mundial, trabajando estrechamente con agencias de aplicación de la ley en cinco continentes para desarticular redes criminales en tiempo real.
Binance ya ha contribuido con su primer caso exitoso como miembro de este programa. En un esfuerzo coordinado se congelaron cerca de US$6 millones para impedir una estafa tipo «pig butchering».
Nils Andersen-Röed, jefe global de la Unidad de Inteligencia Financiera, compartió: “En Binance, estamos comprometidos con fomentar un ecosistema cripto en maduración donde la innovación, la regulación y la seguridad trabajen de la mano. Unirnos a la iniciativa T3+ refleja nuestra dedicación a la colaboración proactiva con socios de la industria y fuerzas del orden para combatir actividades ilícitas en tiempo real”.
Recomendado: Binance en Colombia y América Latina: educación, seguridad y adopción masiva de activos digitales como Bitcoin
Binance busca mejorar los sistemas de detección para identificar actividades maliciosas más temprano y responder más rápido a amenazas en evolución.
Entre diciembre de 2022 y mayo de 2025 ha ayudado a proteger a 7,5 millones de usuarios y casi US$10.000 millones en posibles fraudes mediante operaciones de congelación y recuperación, y detección de amenazas en tiempo real.
Esta es la relevancia de T3+
En menos de un año desde su creación, T3 FCU ha analizado millones de transacciones por un volumen superior a los US$3.000 millones.
Esta capacidad de monitoreo integral ha permitido a T3 FCU identificar y desarticular operaciones criminales transfronterizas de manera rápida y efectiva, convirtiéndose en un recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.
T3+ reúne a algunos de los actores más grandes e influyentes del ecosistema cripto con el objetivo de expandir las asociaciones público-privadas e industriales destinadas a combatir el crimen relacionado con blockchain.
A través de este nuevo programa de colaboración, T3 FCU espera profundizar aún más la cooperación con exchanges, instituciones financieras y otros interesados para mejorar las capacidades de monitoreo, acelerar la comunicación y multiplicar la capacidad colectiva para enfrentar actividades ilícitas en los ecosistemas blockchain.