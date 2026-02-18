Boaterra, megaproyecto que se construye en los terrenos de El Tiempo, lanza nueva etapa: así será su desarrollo

Bogotá contará con Boaterra Zelva, la segunda etapa residencial del megaproyecto Boaterra, una iniciativa urbanística que busca consolidar un estilo de vida integrado con movilidad, conectividad y sostenibilidad, desarrollado bajo un plan maestro urbano por fases.
La primera etapa, Boaterra Rocca, tuvo una recepción positiva en el mercado y marcó el inicio del proyecto. Tras ese desempeño, la firma avanza ahora con Zelva, que se levantará sobre una manzana de 39.000 metros cuadrados en el sector de Salitre, en los terrenos donde anteriormente funcionaban las instalaciones del diario El Tiempo.
El proyecto estará bajo la dirección de Construcciones Planificadas S.A., compañía que hace parte de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Los detalles del proyecto Boaterra Zelva
Boaterra Zelva se desarrollará en un punto clave de la ciudad, rodeado por corredores viales principales y cercano a referentes como el Parque Simón Bolívar, la calle 26, la Clínica Colombia y el eje de conexión con el Aeropuerto El Dorado.
El proyecto propone un modelo de urbanismo abierto, orientado al peatón, al encuentro social y a la integración con el entorno, bajo el concepto de “ciudad de 15 minutos”, donde vivienda, comercio, servicios y recreación conviven sin barreras físicas.
Uno de sus diferenciales es su vocación pública: el 35 % del lote se destinará a parques abiertos, lo que representa más de 13.000 m² de zonas verdes, mientras que cerca del 30 % del área permitirá circulación peatonal libre entre manzanas, fortaleciendo la conectividad urbana.
Tipologías, espacios públicos y sostenibilidad
Boaterra Zelva ofrecerá tipologías que van desde apartaestudios de 45 m² hasta apartamentos de 125 m². Sus primeros pisos estarán abiertos al público e integrarán comercio, jardines y espacios de encuentro, sobre un lote de 5.300 m² de áreas privadas de acceso público.
El proyecto es candidato a certificación EDGE e incorpora sistemas de recolección de aguas lluvias, iluminación LED, tecnologías de control inteligente en zonas comunes y una alta cobertura vegetal.
En movilidad sostenible contará con parqueaderos para bicicletas y cupos para vehículos eléctricos, además de estaciones de carga.
Boaterra Zelva estará conformado por tres torres y un total de 443 unidades residenciales, todas con parqueadero, además de una amplia oferta de zonas comunes como piscina, gimnasio, coworking, teatrino, zonas infantiles, salas de videojuegos, espacios BBQ y áreas de descanso al aire libre.
Todos los apartamentos contarán con balcones con vistas a los cerros orientales y al Parque Simón Bolívar, reforzando la conexión entre ciudad y naturaleza.
Entrega proyectada para 2030 e interés de inversionistas en el exterior
La primera fase del proyecto se entregará en 2030 y, además de ofrecer vivienda de alta calidad, busca contribuir a la renovación urbana de Bogotá con nuevos espacios públicos, servicios integrados y dinamismo económico.
El proyecto también apunta al segmento de colombianos en el exterior. Según el sector constructor, cerca del 15 % de las ventas de vivienda corresponden a este perfil.
“Hay muchos colombianos que desean invertir en su país, para regresar, para su familia o como patrimonio. Boaterra Zelva se encuentra dentro del rango ideal para este perfil de inversionistas”, señaló Javier Rangel, gerente de Construcciones Planificadas.
Boaterra Zelva abrirá oficialmente su sala de ventas los días 21 y 22 de febrero, donde los interesados podrán conocer en detalle el proyecto, sus tipologías, zonas comunes y el concepto urbano que redefine la manera de vivir en Bogotá.