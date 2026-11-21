Tras el liderazgo de Bogotá en el recaudo y ejecución de recursos procedentes de la Ley de Espectáculos Públicos (LEP), 14 proyectos privados y mixtos serán beneficiados en 2026 con recursos para el mejoramiento, adecuación y dotación de su infraestructura.
Como resultado de la Convocatoria Pública de Recursos de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas en Infraestructura Privada o Mixta del Distrito Capital 2026, liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, fueron seleccionados 14 proyectos que recibirán recursos por $20.000 millones para tres líneas de inversión: compra, dotación, estudios y diseños.
Esta iniciativa en los últimos tres años ha beneficiado a un total de 47 escenarios públicos y privados con una inversión superior a los $109.000 millones.
Recibe nuestro boletín en tu correo
“Actualmente Bogotá es la ciudad que más recursos recauda de la Ley de Espectáculos Públicos en Colombia con un 50 %, y también la que demuestra que es posible ejecutarlos con rigor, transparencia y resultados”, señaló Santiago Trujillo Escobar, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.
Escenarios beneficiados en 2026
En marzo de 2026 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte abrió la Convocatoria Pública de Recursos de la Contribución Parafiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas en la línea de infraestructura privada o mixta. Los proyectos beneficiados se ejecutarán entre finales del 2026 y 2027.
En la línea de compra, fueron seleccionados tres proyectos, con una inversión total de $5.586 millones:
- Fundación de Teatro Ditirambo: $1.362.709.450.
- Fundación Teatro del Barrio: $3.150.000.000.
- Fundación Ernesto Aronna: $1.073.505.700.
En dotación de espacios (sonido, iluminación, silleteria, etc), nueve proyectos recibirán en conjunto $12.725 millones:
- Fundación de Teatro y Títeres Libélula Dorada: $2.906.983.170.
- Fundación Teatro Nacional – La Castellana: $859.811.414.
- Teatro Cafam: $2.435.683.337.
- Centro Cultural Gabriel García Márquez: $1.074.618.909.
- Teatro Nacional Leonardus: $2.174.194.846.
- Corporación Cultural Tercer Acto: $986.665.890.
- Corporación Casa E Borrero – Arlequín: $926.018.910.
- Corporación Casa E Borrero – Multiplex: $492.890.747.
- Fundación La Maldita Vanidad Teatro: $868.448.107.
Finalmente, en la línea de estudios y diseños, fueron seleccionados dos proyectos, con una inversión total de $1.404 millones:
- Teatro Petra: $588.978.600.
- Teatro La Candelaria: $815.176.180.
En otros detalles, cabe resaltar que, entre 2024 y 2026, 47 escenarios públicos y privados han recibido beneficios de recursos LEP, con una inversión de $109.000 millones en compra de predios, estudios y diseños, construcción y dotación de espacios dedicados a las artes escénicas.
Tras eso, 16 proyectos finalizaron entre 2024 y 2026 sus procesos de intervención, con una inversión de $23.712 millones de recursos LEP, destinados a fortalecer escenarios públicos y privados mediante dotaciones, adquisición de sedes y construcción.
Escenarios culturales públicos y privados como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, El Ensueño, Sala de Conciertos Fundación Batuta, Casa Teatrova, La Maldita Vanidad, La Futilería, Centro Cultural William Shakespeare, Teatro Tecal y Teatro Petra han sido algunos de los beneficiados.
Los proyectos finalizados entre 2024 y 2026 con recursos LEP en Bogotá se encuentra:
Escenarios públicos – $6.873 millones
- Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo: $1.500 millones – Dotación.
- El Ensueño: $1.823 millones – Dotación.
- Auditorio Gilberto Alzate Avendaño: $3.549 millones – Dotación.
- Escenarios privados – $16.839 millones
- Sala de Conciertos Fundación Batuta: $4.809 millones – Dotación y construcción.
- Casa Teatrova: $450 millones – Compra.
- Casa de la Maldita Vanidad: $489 millones – Compra.
- La Futilería: $849 millones – Dotación.
- Centro Cultural William Shakespeare: $612 millones – Dotación.
- Teatro Tecal: $1.288 millones – Compra.
- Teatro Petra: $999 millones – Compra.
- Bolón de Verde: $1.215 millones – Compra.
- Casa E: $3.200 millones – Compra.
- Sala 101 Fontibón: $630 millones – Dotación.
- Sala Augusto Boal – TEF: $476 millones – Dotación.
- Teatro Nacional La Castellana: $666 millones – Dotación.
- Teatro Astor Plaza: $1.157 millones – Dotación.