Bogotá estrenará complejo urbano en Salitre: tendrá 2.654 viviendas, zonas verdes y comercio

Ospinas anunció la construcción del complejo urbano más grande de Bogotá, que se construye en el sector Salitre y que transformará más de 61.200 metros cuadrados en un entorno diseñado para integrar vivienda, comercio, zonas verdes y equipamientos urbanos.
Ciudadela Salitre, incorporará 2.654 viviendas en áreas entre 46 y 148 metros cuadrados, distribuidas entre vivienda NO VIS, viviendas VIS de renovación y viviendas VIP de renovación.
Esta mezcla amplía la oferta residencial y responde a las necesidades de distintos tipos de hogares, para estar cerca de servicios, vías principales y espacios urbanos más integrados.
Luis Eduardo Páez, vicepresidente de Nuevos Negocios de Ospinas, afirmó que la intención con este nuevo espacio es “ofrecer a las familias alternativas de vivienda que se ajusten a sus necesidades, en un entorno donde los servicios, el comercio y las zonas verdes estén al alcance”.
Detalles de este proyecto en Bogotá
De acuerdo con lo informado, el complejo integrará 7.000 metros cuadrados de comercio que apoyarán la oferta de bienes y servicios para los cerca de 7.000 habitantes proyectados.
También incluirá 3.000 metros cuadrados de nuevas vías internas que facilitarán la movilidad dentro del conjunto y su conexión con el sector. Además, el diseño urbanístico destina el 44 % del área total a zonas verdes, con senderos, espacios de encuentro y áreas abiertas que elevan la calidad del entorno y fortalecen la vida comunitaria.
La construcción generará 1.000 empleos directos e indirectos, impulsando la actividad económica y aportando nuevas oportunidades laborales durante las distintas etapas del proyecto.
Con 147 desarrollos de vivienda en el país y obras emblemáticas como Parque Central Bavaria, El Park Way, Teusaquillo, Ospinas destacó su posicionamiento como la compañía que “más ha aportado a la configuración urbana de Bogotá”.