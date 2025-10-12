Bogotá le apuesta al empleo con una nueva jornada que reunirá a más de 150 empresas

Bogotá se prepara para repetir la jornada de oportunidades laborales que vivió el pasado mes de febrero.
Esta vez, el encuentro será en Corferias el viernes 17 de octubre, donde la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, reunirá a más de 150 empresas con vacantes para todos los perfiles: profesionales, técnicos, tecnólogos y bachilleres. El evento es gratuito y requiere inscripción previa.
Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., las y los asistentes podrán postularse directamente a más de 15.000 ofertas disponibles en sectores como tecnología, servicios, comercio, salud, logística, manufactura, entre otros, además de recibir orientación laboral personalizada por parte de la Agencia Distrital de Empleo.
En algunos casos, podrán avanzar en procesos de selección, incluyendo entrevistas y exámenes médicos.
“Esta Megaferia representa más de 15.000 oportunidades para que las y los bogotanos encuentren el empleo que necesitan. Es una invitación a creer en su talento y aprovechar los espacios que la ciudad crea para impulsar su futuro”, señala la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López Uribe.
Para participar, las y los interesados podrán inscribirse en la franja horaria que más se ajuste a su disponibilidad. Habrá cuatro turnos durante el día: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. El registro se realiza a través del enlace oficial: https://desarrolloeconomico.gov.co/megaferia/
Además de la inscripción previa es necesario llevar varias hojas de vida actualizadas y el documento de identidad. Además, quienes quieran conocer en tiempo real todos los detalles de la feria, vacantes destacadas y futuras convocatorias, pueden unirse al canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.