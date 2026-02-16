Bogotá reduce el costo de su endeudamiento y ahorra $94.000 millones con manejo activo de deuda

Bogotá continúa disminuyendo los costos asociados a su endeudamiento gracias a una estrategia de gestión activa del portafolio de créditos del Distrito.
Según informó la Secretaría de Hacienda, la ciudad logró reducir el costo de su deuda con la banca local en 58 puntos básicos, lo que representa un ahorro total de $94.000 millones durante la vida restante de los créditos.
La operación se realizó sobre un portafolio de préstamos contratados por $2,84 billones, y permitirá generar ahorros por $32.000 millones entre 2026 y 2027, además del monto acumulado total estimado para el resto del periodo.
Esta es la tercera operación de manejo de deuda que adelanta el Distrito, con la que se alcanzan ahorros agregados en intereses por $576.000 millones, reflejados desde 2024.
La Secretaría de Hacienda destacó que este tipo de operaciones fortalecen la capacidad financiera del Distrito y permiten optimizar el uso del endeudamiento como herramienta para financiar proyectos estratégicos sin aumentar de manera innecesaria la carga de intereses.
