Bogotá será sede del Cibergestión Summit 2025; debatirá el futuro del crédito hipotecario y la vivienda en América Latina

El próximo 3 de septiembre Bogotá se convertirá en el epicentro latinoamericano del crédito hipotecario, la transformación digital y el desarrollo inmobiliario con la realización del Cibergestión Summit 2025.
El evento, que se realizará en el JW Marriott Bogotá (Chapinero) de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con un espacio de networking hasta las 9:00 p.m., está organizado por Cibergestión, referente en transformación digital de procesos de negocio en América Latina.
Según explicaron, reunirá a más de 30 líderes internacionales, entre ellos directores económicos de BBVA, altos ejecutivos de Silver Lake, JPMorgan Chase, Mr. Cooper y autoridades regionales de las principales entidades financieras y de vivienda de Latinoamérica.
“El encuentro busca redefinir el acceso a la vivienda en la región, conectando tecnología —incluyendo casos reales de aplicación de inteligencia artificial— con la gestión de crédito y las políticas públicas”, comentaron desde la organización.
Agenda y participantes
La agenda contempla 10 paneles temáticos que abordarán desde la coyuntura macroeconómica hasta la digitalización del ecosistema hipotecario, con la participación de ejecutivos de bancos como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Scotiabank México, Banco de Bogotá, Banamex, BCP, Itaú y Banca Mifel, así como líderes tecnológicos y representantes de firmas internacionales como Sage Home Loans y Silver Lake.
El sector inmobiliario tendrá un papel protagónico con la presencia de Grupo Bolívar, Constructora Capital, Inmobiliaria Aconcagua (Chile), Jaramillo Mora y Urbana Perú (Grupo Colpatria), quienes presentarán el journey digital de acceso a la vivienda nueva en Latinoamérica, desde la búsqueda del inmueble hasta el cierre de la venta.
“Este enfoque demostrará cómo una gestión eficiente y digitalizada de la información —propiedades, clientes, contratos y transacciones— no solo protege datos personales y financieros, sino que también reduce riesgos de ciberataques y fraudes, fortaleciendo la reputación y sostenibilidad en la era digital”, informó Cibergestión.
Cabe resaltar que También participarán Asobancaria, Camacol, Tinsa, notarías líderes de Colombia y México, así como startups Proptech.