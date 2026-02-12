Bogotá va por $16,8 billones en impuestos para 2026: recaudo crecería 10,4 %

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá proyectó una ambiciosa meta de recaudo tributario para 2026 que asciende a $16,89 billones, lo que representa un crecimiento del 10,4 % frente a los $15,56 billones obtenidos en 2025.
De acuerdo con las cifras oficiales, el mayor aporte seguirá proviniendo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), cuya meta para 2026 está fijada en $8,01 billones, superando los $7,29 billones recaudados el año anterior.
En segundo lugar se ubica el impuesto predial, con una meta de $5,22 billones, por encima de los $4,87 billones alcanzados en 2025.
El impuesto de vehículos también tendrá un incremento en la proyección, pasando de $1,51 billones en 2025 a una meta de $1,72 billones en 2026.
Por su parte, el rubro de otros impuestos deberá aportar $1,92 billones.
Más de 5 millones de facturas
Para cumplir esta meta, la administración distrital inició el proceso de facturación masiva. En el caso del impuesto predial, hay 2,96 millones de predios registrados, de los cuales el 99 % ya fueron facturados.
En cuanto al impuesto de vehículos, el universo asciende a 2,66 millones de automotores, con un 97 % de facturación completada.
La Secretaría informó que los contribuyentes pueden descargar su factura a través del portal oficial www.haciendabogota.gov.co, mientras que la entrega física se realizará en los domicilios. Las facturas del predial se distribuirán entre el 19 de febrero y el 10 de marzo, y las de vehículos entre el 27 de marzo y el 15 de abril.
Calendario tributario 2026
Industria y Comercio (ICA)
• Bimestre 1: 10 de abril
• Bimestre 2: 12 de junio
• Bimestre 3: 21 de agosto
• Bimestre 4: 9 de octubre
• Bimestre 5: 11 de diciembre
• Bimestre 6: 12 de febrero de 2027
ReteICA
• Bimestre 1: 20 de marzo
• Bimestre 2: 22 de mayo
• Bimestre 3: 17 de julio
• Bimestre 4: 18 de septiembre
• Bimestre 5: 10 de noviembre
• Bimestre 6: 15 de enero de 2027
Impuesto Predial
• 10 % de descuento por pronto pago: hasta el 17 de abril
• Pago sin descuento: hasta el 10 de julio.
Impuesto de Vehículos
• 10 % de descuento por pronto pago: hasta el 15 de mayo
• Pago sin descuento: hasta el 24 de julio
