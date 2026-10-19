Bogotá vuelve al mercado de capitales: emitirá bonos hasta por $1,5 billones para financiar proyectos

La Alcaldía de Bogotá reveló el aviso de oferta pública de la segunda emisión de su programa de colocación y emisión de bonos de deuda pública interna, bonos verdes de deuda pública interna, bonos sociales de deuda pública interna y bonos sostenibles de deuda pública interna.
De acuerdo con la operación proyectada para ejecutarse el 20 de octubre de 2026, el Distrito emitirá bonos de deuda pública interna por un monto total de hasta $1,5 billones en tres series mediante subasta holandesa.
La oferta inicial será por $1 billón y, en el evento en que el monto total demandado sea superior, el emisor podrá atender la demanda insatisfecha por un monto adicional de hasta $500.000 millones.
De acuerdo con el aviso, Bogotá destinará el 100 % de los recursos que se obtengan de esta colocación para financiar proyectos de inversión de los planes de desarrollo de Bogotá Distrito Capital.
“De forma temporal, los recursos producto de las emisiones con cargo al Cupo Global del Programa podrán ser invertidos por el emisor mientras se materializa su aplicación en productos financieros de bajo riesgo y alta liquidez”, se aclara en el documento.
Detalles de la operación
La Alcaldía de Bogotá también informó “que no más del 10 % de los recursos provenientes de la colocación de la segunda emisión se destinará al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del emisor”.
Vale recordar que el cupo global del programa era de $5,3 billones. El pasado 27 de noviembre de 2025, el Distrito Capital de Bogotá realizó la primera emisión, a través del mecanismo de subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), con un monto adjudicado de $510.360 millones.
Tras esta operación, quedan disponibles hasta $4,81 billones para ser colocados en el mercado de valores colombiano, a la espera del resultado de la segunda colocación.
Consulte acá el aviso de oferta de la segunda emisión y colocación de bonos de Bogotá.
—