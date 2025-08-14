Bold lanza sus ‘Bolsillos’ con una rentabilidad del 10 % E.A., una de las más altas del mercado

Mientras el sistema financiero colombiano reduce progresivamente las tasas de interés de ahorro, Bold anunció el lanzamiento de sus ‘Bolsillos’ con rentabilidad del 10 % efectivo anual (E.A.).
De acuerdo con comparativos del mercado, la mayoría de las cuentas de ahorro ofrecen rendimientos que oscilan entre el 0,05% y el 9,5% E.A., posicionándolo como una de las alternativas más altas del mercado actual.
¿Cómo funcionará el ‘Bolsillo’ de Bold?
De acuerdo con la empresa, los usuarios podrán crear hasta 10 bolsillos diferentes, para organizar el dinero según objetivos concretos: ahorro para emergencias, pago de impuestos, inversión en sus negocios, proyectos personales, viajes, estudios o cualquier meta financiera.
«Hemos identificado una gran brecha en el mercado financiero colombiano. Mientras existen múltiples opciones de rentabilidad, muchas personas y negocios no logran acceder a tasas competitivas o enfrentan barreras que limitan el crecimiento de su dinero», afirmó José Vélez, CEO de Bold. «Con Bolsillos Bold democratizamos el acceso a una rentabilidad superior, permitiendo que cualquier persona o Mipyme haga crecer su capital con total flexibilidad».
Vélez, también explicó que los negocios que usan la Cuenta Bold pueden automatizar el proceso de ahorro. Con una única configuración se determina el porcentaje de cada venta que se quiere dirigir al bolsillo asignado. Esta funcionalidad se puede activar cuando se vinculan los métodos de pago Bold a la Cuenta.
A diferencia de productos de inversión que bloquean el dinero, los fondos de estos Bolsillos están disponibles las 24 horas sin penalizaciones ni restricciones, respaldados por la protección del seguro Fogafín. Además, los rendimientos se acreditan mensualmente y los usuarios pueden visualizar en la app el crecimiento de su dinero.