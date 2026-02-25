Bolsa de Colombia vuelve a la baja y sufre importante caída

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 24 de febrero de 2026 en 2.395,81 puntos registrando una variación negativa de – 2,95 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 15,85 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.480 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $318.253 millones, mostrando una variación positiva de 0,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $316.312 millones.
Recomendado: Bolsa de Colombia repuntaría más en los próximos meses y crecería más que Chile y Perú: encuesta Bank of America
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 5,65 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $124.261 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 8,00 %) que negoció $54.106 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Ecopetrol (Ecopetrol – 1,29 %) que transó un monto de $42.956 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que retrocede – 8,00 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que caen – 5,65 %.
- Finalmente, las acciones de Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que bajaron – 3,38 %.
Las acciones preferenciales de Grupo Sura (PFGrupsura) suben 2,95 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap