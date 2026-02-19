Bravo firma una línea de financiación de $200 millones de euros con Fortress Investment Group

Bravo, fintech especializada en gestión de deuda y rehabilitación financiera, ha asegurado una línea de crédito de hasta $200 millones de euros de fondos gestionados por Fortress Investment Group (“Fortress”).
La fintech explicó que esta financiación fortalecerá su enfoque innovador para combatir el sobreendeudamiento y consolidar la confianza que otras instituciones ya han depositado en la compañía.
Entre ellas destacan BBVA Spark, la unidad de venture debt de BBVA; GPF Capital, firma de inversión especializada en pymes; Cercano Capital, brazo inversor que gestiona el patrimonio del cofundador de Microsoft Paul Allen; y Achieve, actor referente del sector en Estados Unidos.
“Bravo ha construido una plataforma diferenciada que combina tecnología, datos y experiencia financiera para abordar el sobreendeudamiento a gran escala. Esta operación refleja nuestra confianza en su análisis de riesgo y en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía, especialmente en el desarrollo de su división de crédito”, afirmó Ola Eriksson, director de Finanzas Especializadas en Fortress Investment Group.
Cabe resaltar que Bravo ofrece una solución tecnológica integral que combina reparación de deuda y crédito. La compañía, tras un análisis personalizado adaptado a las necesidades específicas de cada persona, ofrece a sus clientes un crédito para la liquidación de deudas con descuento, ayudándoles a recuperar su tranquilidad financiera.
“Estos recursos nos permitirán robustecer nuestra infraestructura y ampliar nuestra capacidad de respuesta para seguir liderando la transformación del sector de gestión de deuda en cada uno de los países donde tenemos presencia”, explicó Diego Paillés, co-country manager de Bravo en Colombia.
Destacado: Índice Bravo – Valora Analitik: deuda de colombianos aumentó con fuerza durante 2025; mora sigue preocupando
Desde su fundación en 2009 en México, Bravo ha liquidado más de 500.000 deudas valoradas en $1.000 millones de euros y ha acompañado a más de 600.000 clientes en Europa y Latam. En Colombia: la compañía ha liquidado más de 100.000 deudas con un valor total superior a los US$190 millones, prestando servicio a más de 160.000 clientes.
Por su parte, Fortress Investment Group LLC es una gestora global de inversiones diversificada y de referencia en el sector. Fundada en 1998, gestiona US$54.000 millones en activos bajo gestión a 30 de septiembre de 2025, en nombre de aproximadamente 2.000 clientes institucionales e inversores privados en todo el mundo, a través de una amplia gama de estrategias de inversión en crédito, inmobiliario, private equity y capital permanente.